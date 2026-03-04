Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 10:49

Гороскоп на 4 марта: Девы отдыхают, а Стрельцы действуют

Гороскоп на 4 марта: Овны берут паузу, Тельцы мирятся с близкими Гороскоп на 4 марта: Овны берут паузу, Тельцы мирятся с близкими Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака советует быть особенно внимательными в общении с окружающими. Чтобы карьера не пострадала, а поставленные цели достигались легче, очень важно избегать любых ссор. Звезды говорят, что именно сегодня, получив точный гороскоп на день, вы поймете, что пришло время для продуманных решений. Действуйте уверенно, но не рубите с плеча, и удача обязательно будет на вашей стороне. Прислушивайтесь к внутреннему голосу — он подскажет верный путь.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овнов обоего пола советует сбавить обороты и прислушаться к своему организму. Если вы чувствуете усталость, значит, пришло время для отдыха, будь то спорт или просто приятное хобби, особенно это касается мужчин, а женщинам стоит обратить внимание на здоровье и, возможно, начать весну с легкой диеты.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельцов сулит благоприятное время для общения с родными. У вас появится возможность решить давние вопросы, при этом стоит доверять советам друзей и избегать конфликтов, так как внутреннее беспокойство может быть вызвано скрытыми причинами, которые лучше проанализировать или обсудить со специалистом.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов предупреждает об осторожности в новых знакомствах, так как они могут принести разочарование. Мужчинам стоит беречь личное пространство и не спешить открываться чужим людям, а женщины, наоборот, могут ожидать приятных сюрпризов, но только если будут полностью уверены в своих силах.

Гороскоп на 4 марта: Львы берегут себя, а Рыбы меняют все Гороскоп на 4 марта: Львы берегут себя, а Рыбы меняют все Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рак

Гороскоп на сегодня для Раков предвещает встречу с недопониманием или сплетнями. Важно тщательно проанализировать ситуацию, но не принимать поспешных решений, чтобы не подорвать репутацию, и ни в коем случае не откладывать важные дела, тщательно проверяя качество их выполнения.

Лев

Гороскоп на сегодня для Львов обещает непростой день, полный конфликтов и мелких неприятностей. Следует быть максимально осторожными и внимательными к здоровью, особенно в первой половине дня, а разумнее всего провести вечер в спокойной обстановке, восстанавливая силы без серьезных нагрузок.

Дева

Гороскоп на сегодня для Дев призывает поберечь ресурсы и не перегружать себя. Лучше перенести важные встречи и сосредоточиться на текущих задачах, так как жизнь может преподнести проблемы, с которыми придется справляться самостоятельно, взяв на себя ответственность за решение бытовых вопросов.

Гороскоп на 4 марта: Скорпионы ищут помощь, Козероги не тратят Гороскоп на 4 марта: Скорпионы ищут помощь, Козероги не тратят Фото: Shutterstock/FOTODOM

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов обещает, что удача будет на вашей стороне, позволяя проявить таланты и завоевать уважение. Мужчинам звезды советуют не забыть уделить внимание любимой женщине, а женщинам — творческим личностям — записывать все идеи, которые могут лечь в основу будущих проектов.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпионов станет проверкой на прочность. Несмотря на трудности, не замыкайтесь в себе, а активно ищите поддержки у друзей, при этом не забывайте уделять внимание своему здоровью и позвольте себе отдохнуть от привычной рутины.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельцов предвещает активный и непредсказуемый день, когда стоит сосредоточиться на своих желаниях. Прислушивайтесь к житейским советам родных. Вечером мужчины могут позволить себе быть немного эгоистичными, женщинам же звезды рекомендуют побаловать себя приятным шопингом.

Гороскоп на 4 марта: Девы отдыхают, а Стрельцы действуют Гороскоп на 4 марта: Девы отдыхают, а Стрельцы действуют Фото: Shutterstock/FOTODOM

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов не рекомендует крупные покупки или денежные займы, так как финансовые решения могут оказаться неудачными. Гораздо успешнее пойдет работа в команде — создайте инициативную группу для реализации общих идей, это станет залогом карьерного роста.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолеев открывает возможности для профессионального роста, помогая завершить начатые проекты. Самое время позаботиться о личной жизни, проведя вечер с близким человеком, и уделить внимание физической активности, смело обращаясь за помощью к коллегам или семье.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб пробуждает желание обновить домашнюю обстановку. Проведите вечер в кругу семьи или любимых людей. Сегодня также подходящее время, чтобы проанализировать прошлое и наметить планы на будущее, возможно, решившись на серьезные перемены в жизни.

Ранее мы рассказывали, как правильно расконсервировать дачу после зимы.

гороскопы
знаки зодиака
астрология
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта еще одна мошенническая схема с подростками
Саудиты исчерпали мощности по хранению нефти
Россиянок предупредили, чем опасен поход в баню сразу после косметолога
Погода в Москве в среду, 4 марта: весна «отменяется» из-за снегопада?
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Владелец красноярской стоматологии «подправил» зубы жене и попал под суд
Эмиратская авиакомпания отказалась возобновить регулярные рейсы в Дубай
Нутрициолог рассказала об особенностях рациона современных детей
Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки
Жители Белгородской области попали под новый удар ВСУ
Участницу «Съезда народных депутатов» Фильченко задержали прямо в постели
Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание
Туроператоры призвали россиян отправляться на отдых через агентства
В России начали пустеть тюрьмы
В Иране заявили, что могут вести войну с США и Израилем сколько угодно
Военный эксперт ответил, из какого оружия ВСУ могли атаковать Волгоград
В Совфеде поставили диагноз Украине из-за амбиций Усика
Раскрыты подробности о найденном в Петербурге подростке
Рогов объяснил причину информационных атак со стороны Украины
Медсестра сказочно разбогатела после падения с кровати
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.