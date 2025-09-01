День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 13:26

Юрист напомнил, кто не сможет сесть за руль с 1 сентября

Юрист Русяев: с 1 сентября запрещено садиться за руль при синдроме Аспергера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября водителям с синдромом Аспергера запрещено садиться за руль, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев. По его словам, водительских прав также могут лишиться люди с депрессией, шизофренией и органическими патологиями психики.

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу изменения, касающиеся медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Согласно статье 23 ФЗ-196, водитель не имеет права садиться за руль, если у него выявлены заболевания, которые создают риск для безопасности движения. Список таких противопоказаний расширен и официально закреплен в перечне Минздрава. Запрет может коснуться лиц с психическими расстройствами, включая аутистический спектр — синдром Ретта или Аспергера, тяжелыми депрессивными состояниями, шизофренией и органическими патологиями психики, — сказал Русяев.

Он уточнил, что в группу риска попадают пациенты с некоторыми формами эпилепсии и другими тяжелыми неврологическими нарушениями. По словам Русяева, существенным новшеством стало включение в перечень противопоказаний аномалии цветового зрения: если дефицит цветовосприятия мешает безопасному управлению, водительское удостоверение не выдается и может быть аннулировано. Юрист отметил, что отдельно указаны расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, включая алкоголизм и наркоманию.

Решение о недопуске не носит автоматический характер — окончательный вывод делает врач с учетом степени выраженности болезни и ее влияния на способность управлять автомобилем. Если противопоказание выявляется уже после получения прав, информация в обязательном порядке передается в ГИБДД через федеральные реестры, и водитель может быть лишен удостоверения, — добавил Русяев.

Ранее автомобильный юрист Дмитрий Славнов заявил, что за нечитаемые номера водитель может быть лишен прав. По его словам, это касается тех автолюбителей, которые пытаются намеренно скрыть госномер.

юристы
Россия
законы
автомобили
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
