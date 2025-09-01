Юрист напомнил, кто не сможет сесть за руль с 1 сентября Юрист Русяев: с 1 сентября запрещено садиться за руль при синдроме Аспергера

С 1 сентября водителям с синдромом Аспергера запрещено садиться за руль, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев. По его словам, водительских прав также могут лишиться люди с депрессией, шизофренией и органическими патологиями психики.

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу изменения, касающиеся медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Согласно статье 23 ФЗ-196, водитель не имеет права садиться за руль, если у него выявлены заболевания, которые создают риск для безопасности движения. Список таких противопоказаний расширен и официально закреплен в перечне Минздрава. Запрет может коснуться лиц с психическими расстройствами, включая аутистический спектр — синдром Ретта или Аспергера, тяжелыми депрессивными состояниями, шизофренией и органическими патологиями психики, — сказал Русяев.

Он уточнил, что в группу риска попадают пациенты с некоторыми формами эпилепсии и другими тяжелыми неврологическими нарушениями. По словам Русяева, существенным новшеством стало включение в перечень противопоказаний аномалии цветового зрения: если дефицит цветовосприятия мешает безопасному управлению, водительское удостоверение не выдается и может быть аннулировано. Юрист отметил, что отдельно указаны расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, включая алкоголизм и наркоманию.

Решение о недопуске не носит автоматический характер — окончательный вывод делает врач с учетом степени выраженности болезни и ее влияния на способность управлять автомобилем. Если противопоказание выявляется уже после получения прав, информация в обязательном порядке передается в ГИБДД через федеральные реестры, и водитель может быть лишен удостоверения, — добавил Русяев.

