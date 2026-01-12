Почти 80 тонн бензина вытекло из резервуара на российской нефтебазе

Около 80 тонн бензина вытекло из резервуара на нефтебазе в городе Оленегорске Мурманской области, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России. Причиной инцидента стало нарушение герметичности трубопровода.

В результате в пределах площадки произошло вытекание около 80 тонн бензина марки АИ-95, — говорится в сообщении.

Как отметило ведомство, подачу топлива временно прекратили. Специалисты провели подготовительные работы для откачки нефтепродуктов и загрязненного снега. На место прибыли сотрудники экологической организации «Экоспас».

Ранее в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края произошла авария на коммунальных сетях, в результате которой была ограничена подача холодного и горячего водоснабжения, а также тепла. Инцидент произошел 11 января, и в результате температура в квартирах упала до +7 градусов по Цельсию на фоне утренних морозов до минус 42.

До этого сообщалось, что почти 40 домов оставались без отопления в поселке Теплая Гора Горнозаводского округа Пермского края из-за взрыва газовоздушной смеси в котельной. На месте провели аварийно-восстановительные работы.