12 февраля 2026 в 11:50

Раскрыто, какую помощь Россия окажет Кубе

«Известия»: в посольстве России заявили о подготовке нефтяных поставок на Кубу

Россия планирует поставить Кубе нефть в качестве гуманитарной помощи, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Гаване. Дипломаты добавили, что самолеты российских авиакомпаний на Острове свободы заправляются, никаких эвакуационных мероприятий не запланировано.

В ближайшее время предполагается поставка из России на Кубу нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи, — сказали дипломаты.

Ранее в РСТ сообщили, что порядка 4 тыс. организованных российских туристов находятся на Кубе, переживающей дефицит авиационного топлива. В пресс-службе организации добавили, что все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работать в штатном режиме.

До этого стало известно, что сотни российских туристов оказались заблокированы на Кубе из-за острого дефицита авиационного топлива, который остров переживает на фоне давления Соединенных Штатов. В местном Министерстве туризма заверяют, что ситуация находится под контролем, однако страна переживает глубокий энергетический кризис с нехваткой нефти и топлива для транспорта. Для части туристов рейсы в Россию организует авиакомпания Nord Wind.

