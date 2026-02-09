Стало известно о тысячах россиян на оставшейся без авиатоплива Кубе РСТ: на оставшейся без авиатоплива Кубе находятся 4 тыс. туристов из России

Порядка 4 тыс. организованных российских туристов находятся на Кубе, переживающей дефицит авиационного топлива, пишет ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии. В пресс-службе добавили, что все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работать в штатном режиме.

По нашим данным, в настоящее время на Кубе находится порядка 4 тыс. организованных туристов из России. Это туристы, прибывшие по пакетным турам. На текущий момент ситуация с возвращением российских туристов стабильная, все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работу в штатном режиме. Информации о срывах или невозможности вывоза туристов нет, — говорится в публикации.

Ранее Куба предупредила авиакомпании о том, что запасы авиационного топлива Jet A-1 в девяти международных аэропортах страны полностью иссякнут в течение суток. По предварительной информации, с 10 февраля по 11 марта заправка топливом будет приостановлена.

До этого пассажирский самолет одной из российских авиакомпаний вылетел из московского Шереметьево в Гавану без пассажиров после того, как всех туристов сняли с рейса. По информации источника, причиной высадки пассажиров стала невозможность дозаправки на острове.