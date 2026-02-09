Россиян высадили из вылетающего на Кубу самолета Самолет вылетел из Москвы в Гавану без пассажиров

Пассажирский самолет одной из российских авиакомпаний вылетел из московского Шереметьево в Гавану в Республике Куба без пассажиров после того, как всех туристов сняли с рейса, сообщает TourDom. По информации источника, причиной высадки пассажиров стала невозможность дозаправки на острове.

Мои туристы находились в салоне самолета. Уже включили двигатели и борт был готов к взлету. Но пилоты резко завершили подготовку к вылету, и лайнер свернул со взлетной полосы, — рассказала изданию турагент Елена Лапина.

Ранее Куба предупредила авиакомпании о том, что запасы авиационного топлива Jet A-1 в девяти международных аэропортах страны полностью иссякнут в течение суток. Таким образом, с 10 февраля по 11 марта заправка топливом будет приостановлена. В местном Министерстве туризма заверяют, что ситуация находится под контролем, однако страна переживает глубокий энергетический кризис с нехваткой нефти и топлива для транспорта.

До этого сообщалось, что сотни российских туристов оказались заблокированы на Кубе из-за острого дефицита авиационного топлива, который остров переживает на фоне давления США. Задержки рейсов с популярного курорта Варадеро, где отдыхает большинство россиян, достигают двух суток.