МФО не дают денег до зарплаты? 5 способов не уйти к черным кредиторам

По подсчетам аналитиков, объем задолженности россиян по микрозаймам сократился впервые за два года. Основные клиенты МФО — граждане с невысокими доходами, берущие деньги «до зарплаты». Сокращение выдач из-за ужесточившихся требований ЦБ ставит заемщиков перед выбором: искать иные источники средств или обращаться к нелегальным кредиторам. О том, кому теперь могут отказать в займе и как повысить шансы на его получение, — в материале NEWS.ru.

Что происходит на рынке МФО

Российский рынок микрофинансирования впервые за долгое время показал спад: по данным саморегулируемой организации «МиР», в четвертом квартале 2025 года объем задолженности граждан сократился на 1,1%, опустившись до 520,4 млрд рублей. Как пояснила NEWS.ru международный финансовый советник доцент РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова, отрасль столкнулась с первыми признаками стагнации. Это, по ее словам, стало прямым следствием политики Центробанка по охлаждению рынка: регулятор ужесточил требования, стремясь снизить долговую нагрузку на население.

Кроме того, эксперт обратила внимание на структурные изменения — переход значительной части операций в онлайн и ужесточение верификации клиентов через Единую биометрическую систему (ЕБС), а также на активизацию продаж просроченных долгов коллекторам.

Почему взять заем станет сложнее

По мнению Ермиловой, рынок продолжит адаптироваться к новым нормативным требованиям, которые вступят в силу в ближайшие месяцы. Так, уже с января 2026 года банки и МФО лишились права выдавать займы свыше 50 тыс. рублей на основе внутренних скоринговых моделей. Единственными легальными основаниями стали документальное подтверждение доходов или привязка к региональному прожиточному минимуму.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С марта процесс ужесточится: для оформления онлайн-займа будет обязательна идентификация через Единую биометрическую систему. По словам Ермиловой, это повысит безопасность, но отсечет часть аудитории, еще не интегрированной в ЕБС.

Куда существеннее скажется снижение максимальной ставки. С апреля 2026 года полная стоимость кредита (ПСК) не сможет превышать 100% годовых. Для сравнения: ранее МФО могли устанавливать ставку до 292% годовых или ориентироваться на среднерыночные значения с надбавкой в треть. Вместе с новым лимитом снизятся и предельные размеры штрафов и пеней.

Кроме того, регулятор вводит негласное «правило одного займа». Как пояснила финансовый советник, при оценке заявки будет учитываться отсутствие у клиента опыта одновременного обслуживания нескольких крупных займов, что осложнит жизнь любителям «кредитных каруселей».

Кого это коснется в первую очередь

По мнению экспертов, новые правила серьезно усложнят жизнь нескольким категориям потенциальных заемщиков:

люди с невысоким официальным доходом или те, кто занят в теневом секторе и не может подтвердить свою зарплату документально;

граждане, привыкшие использовать микрозаймы как «скорую финансовую помощь» для закрытия срочных потребностей;

заемщики с высокой долговой нагрузкой, у которых большая часть доходов и так уходит на погашение старых кредитов.

Отсечение этих групп от легальных займов создает почву для роста теневого кредитования. Уход клиентов к черным кредиторам несет в себе серьезные социальные риски и способствует криминализации финансового рынка.

Как заемщику не остаться без денег

Ермилова напомнила о базовых правилах финансовой гигиены: предоставлять о своих доходах полные и достоверные сведения, регулярно вносить платежи по текущим займам и по возможности избегать ситуации, когда у вас открыто сразу несколько кредитов.

Кроме того, она рекомендовала проявлять осмотрительность при выборе условий договора и обращаться только в легитимные организации, обходя стороной сомнительные предложения.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как повысить свои шансы на получение займа

По мнению доцента экономического факультета РУДН Эвелины Гомонко, ключевой момент — снижение текущей закредитованности. «Для этого достаточно пересмотреть свои обязательства и закрыть в первую очередь кредитные карты. Даже если вы ими не пользуетесь, их лимит учитывается банками при расчете показателя долговой нагрузки и может сыграть против вас», — предупредила собеседница NEWS.ru.

Также Гомонко посоветовала подтвердить официальный доход, предоставив справку 2-НДФЛ или данные из Социального фонда. А вот если у заемщика высокая долговая нагрузка при низком подтвержденном доходе, плюс имеются просрочки или случаи переоформления старых займов, то в выдаче, скорее всего, откажут.

Впрочем, эксперт призвала не воспринимать новые правила как попытку лишить людей доступа к деньгам. «Регулятор вводит эти меры прежде всего для защиты заемщиков. Обязательная биометрия послужит действенной антифрод-мерой против мошенников, а ограничение долговой нагрузки призвано снизить закредитованность населения и уберечь граждан от долговых ям и банкротства», — напомнила Гомонко.

Лучший способ избежать проблем с получением займа — это сделать так, чтобы необходимость в нем возникала как можно реже, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Я считаю важным заботиться о формировании финансовой подушки безопасности для уверенного прохождения периодов личных финансовых трудностей», — заключил экономист.

