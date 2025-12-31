Новые запреты для МФО: чем заменить микрозаймы, где срочно взять деньги

Новые запреты для МФО: чем заменить микрозаймы, где срочно взять деньги

С января 2026 года получить небольшой заем в микрофинансовой организации станет намного сложнее. Согласно новым правилам, МФО запретят использовать собственные оценки доходов заемщика при выдаче сумм до 50 тыс. рублей. Им нужно будет проверять официальные данные в госорганах. По прогнозам ряда экспертов, около 15 млн россиян могут лишиться доступа к микрокредитам. Что это значит для граждан, какие альтернативы стоит рассмотреть вместо рискованных займов — в материале NEWS.ru.

Какие риски несут в себе новые правила для МФО

Представители финансового сектора направили обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой дать отрасли передышку. Они предлагают отложить введение запрета до середины 2027 года или вывести из-под ограничений небольшие займы — до 30 тыс. рублей. Эксперты опасаются, что люди, которым перекроют доступ к официальным микрозаймам, массово пойдут в теневой сектор к неконтролируемым кредиторам, чьи методы работы зачастую носят криминальный характер.

Представители микрофинансовых организаций пытаются убедить Банк России в том, что резкая смена правил игры разрушит легальный рынок денег до зарплаты. В компаниях настаивают на плавном переходе, чтобы найти альтернативные способы проверки платежеспособности клиентов.

Регулятору предстоит решить сложную задачу — как защитить людей от долгов, не спровоцировав всплеск деятельности черных кредиторов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кто может подпасть под ограничения из-за новых требований Банка России к МФО

По мнению доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова международного финансового советника Марии Ермиловой, из-за нововведения будут особенно уязвимы жители регионов с низким уровнем официального дохода, индивидуальные предприниматели, сотрудники малых предприятий и сферы услуг, сезонные рабочие и иностранные граждане.

«Некоторые потенциальные заемщики недостаточно информированы о возможных рисках и могут попасть к мошенникам. По этой причине необходимо провести работу с целью повышения финансовой грамотности населения во избежание дальнейшего риска просрочки платежей», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Прогноз ряда экспертов о том, что 15 млн россиян лишатся доступа к микрозаймам из-за новых правил, не соответствует действительности, сказал в беседе с NEWS.ru гендиректор инвестиционной компании «Диалот», председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов. По его словам, в 2025 году общее число клиентов микрофинансовых организаций составляет 13,8 млн человек.

«Новые ограничения существенно повлияют на рынок микрофинансирования. Но скорее МФО лишатся сверхдоходов, чем граждане — доступа к кредитованию», — добавил он.

Какие существуют альтернативы микрокредитам

Опрошенные NEWS.ru эксперты отметили, что у потенциальных заемщиков есть другие возможности для решения финансовых вопросов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из способов заменить микрозаймы — взять потребительский кредит наличными. Это договор с фиксированной суммой, заранее рассчитанной полной стоимостью и графиком платежей, объяснил в беседе с NEWS.ru юрист, бизнес-консультант Илья Русяев.

«Заемщик сразу видит итоговую сумму выплат и вправе досрочно погасить долг, соблюдая порядок, установленный законом. Такой формат удобен, если деньги нужны в виде перевода или наличных, а не под конкретную покупку», — уточнил юрист.

По его словам, еще один вариант — овердрафт по дебетовой карте. Он представляет собой заем с лимитом, привязанный к счету. Тем не менее в случае подключения этого сервиса проценты обычно начисляются с первого дня использования, а льготный период может отсутствовать, подчеркнул Русяев.

Кроме того, существуют кредитные кооперативы, напомнила Ермилова. По ее словам, эти структуры предоставляют финансирование своим членам на условиях взаимопомощи и коллективной ответственности.

Экономист отметила, что также можно использовать банковские карты с льготным периодом. Это позволяет временно пользоваться средствами банка бесплатно, пока задолженность погашается вовремя.

Ермилова напомнила и о возможности быстро получить деньги, продав ненужные вещи. Этот способ позволяет обойтись без долговых обязательств и процентов.

Какую позицию занимает ЦБ РФ по вопросу ужесточения работы МФО

Ранее Госдума приняла закон, ужесточающий правила работы МФО. Инициатива, которая будет вводиться поэтапно, получила одобрение со стороны Банка России.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В регуляторе отметили, что документ устанавливает серьезные ограничения для микрофинансовых организаций и фактически предполагает радикальную реформу всей отрасли. По мнению представителей ЦБ РФ, новые нормы создадут барьер для недобросовестных практик, когда заемщиков втягивают в долговую кабалу.

При этом в Банке России критически восприняли идею полного запрета микрозаймов.

«Если запретить людям брать микрозаймы, это подтолкнет их к нелегальным кредиторам. На сером рынке не действуют никакие механизмы защиты, в отличие от рынка МФО, который регулируется Банком России», — сообщил регулятор в Telegram-канале.

Читайте также:

Ипотеку теперь можно будет взять в МФО: кому доступно, все плюсы и минусы

Россияне могут лишиться доступа к микрозаймам

«Продай почку, отдай кредит»: в России предложили запретить микрозаймы

Ключевую ставку снизили в пятый раз: что будет с ценами и ипотекой