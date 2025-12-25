Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 08:16

Россияне могут лишиться доступа к микрозаймам

«Ведомости»: новые требования ЦБ оставят 15 млн россиян без микрозаймов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Центробанк РФ намерен радикально ужесточить контроль над рынком микрофинансирования, с 2026 года компаниям запретят использовать внутренние системы оценки рисков для выдачи небольших ссуд, сообщает газета «Ведомости». По мнению регулятора, это поможет снизить закредитованность населения. По разным оценкам, без финансовой поддержки могут остаться от 5 до 15 млн граждан, которым банки и так отказывают в кредитах.

Представители финансового сектора уже направили обращения главе регулятора Эльвире Набиуллиной с просьбой дать отрасли передышку. Они предлагают отложить введение запрета до середины 2027 года или хотя бы вывести из-под удара совсем маленькие займы — до 30 тысяч рублей. Основное опасение экспертов заключается в том, что люди, которым резко перекроют доступ к официальным микрозаймам, массово пойдут в теневой сектор к неконтролируемым кредиторам, чьи методы работы часто носят криминальный характер.

Сейчас микрофинансовые организации пытаются убедить ЦБ, что резкая смена правил игры разрушит легальный рынок «денег до зарплаты». Компании настаивают на плавном переходе, чтобы успеть найти альтернативные способы проверки платежеспособности клиентов. Регулятору предстоит решить сложную задачу: как защитить людей от долгов, не спровоцировав при этом всплеск деятельности «черных кредиторов».

Ранее экономист Александр Разуваев призвал полностью запретить микрозаймы в России, назвав их опасным пережитком прошлого. По его мнению, эта полукриминальная сфера наносит обществу огромный ущерб через долги и угрозы коллекторов. Аналитик считает, что современным россиянам пора сменить парадигму и вместо кредитов пользоваться накопительными счетами.

