22 октября 2025 в 08:00

Ипотеку теперь можно будет взять в МФО: кому доступно, все плюсы и минусы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рынок недвижимости получил новое дыхание: на него выходят микрокредитные организации. Согласно новым правилам, некоторые МФО смогут выдавать ипотечные займы, обещая условия, которые составят конкуренцию традиционным банкам. В чем подвох и какие подводные камни скрывает эта опция — разбирался NEWS.ru.

Какой закон позволяет МФО выдавать ипотеку

Речь идет о Федеральном законе от 23 июля 2025 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ вносит изменения в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Что такое микрофинансовая организация

В России есть два типа микрофинансовых организаций (МФО), которые выдают небольшие займы, — микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Если говорить просто, то МКК — это как младший брат МФК. Получить заем в них намного проще и быстрее, чем в банке. Но плата за эту простоту — значительно более высокие проценты.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В чем заключаются их главные отличия? МКК — это обычно небольшие местные организации. МФК — крупнее, часто это федеральные сети. МКК может выдать вам не более 500 тыс. рублей, МФК — до 1 млн. Собственный капитал у МКК должен быть не менее 5 млн рублей, для МФК — минимум 70 млн. Это их «стартовый капитал» для работы. Исключение — если учредителем компании является государство, для него эти правила смягчены.

МКК не может брать деньги у всех людей на улице. Она может привлекать средства только от своих учредителей и других юридических лиц. Именно о таких МКК и был принят новый закон, разрешающий им выдавать ипотеку.

Кто именно получил право выдавать ипотеку

Выдавать ипотеку смогут не все МКК, а только особые, государственные. Это организации, которые на 100% принадлежат региону (например, Москве, Татарстану или Краснодарскому краю).

Вот основные условия и ограничения:

  • такая ипотека будет доступна исключительно в рамках государственных программ этого региона (например, для молодых семей или жителей конкретного района);
  • каждый субъект РФ может быть учредителем только одной такой компании;
  • Банк России установит дополнительные строгие правила для деятельности этих МКК, чтобы защитить заемщиков;
  • Банк России составит и опубликует на своем сайте официальный список всех МКК, имеющих право на такую деятельность.

Проще говоря, ипотека от МФО — это способ региональных властей точечно помогать своим жителям с жильем через подконтрольные им организации, но под строгим надзором федерального центра.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что это изменит для заемщиков

Это даст больше возможностей для заемщиков, так как рассмотрение у МФО носит более лояльный характер, а регулирование их деятельности со стороны ЦБ менее жестко, комментирует в беседе с NEWS.ru ипотечный брокер Елена Молокова.

«Но у такой ипотеки есть ограничения: сумма кредита в размере не более 5 млн рублей и срок до 10 лет, процентная ставка будет фиксирована и определяется региональными властями», — предупреждает эксперт.

По мнению Молоковой, в регионах специально создадут более мягкие условия для получения данной ипотеки людьми с небольшой официальной зарплатой, тех, у кого в прошлом были проблемы с кредитами, есть микрозаймы или кому банки отказали из-за слишком строгих требований.

У таких заемщиков появится больше шансов на одобрение ипотеки через государственную микрокредитную компанию, поскольку подход к оценке будет более гибким, чем в обычных банках, считает она.

Если заемщик соответствует тем критериям к получателям поддержки, которые заявлены в регионе, он может рассчитывать не только на льготные программы, субсидируемые из федерального бюджета, но и на поддержку своего региона, объясняет NEWS.ru генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. В конечном счете это может сделать ипотеку дешевле для тех или иных, но выбранных регионом категорий граждан, указывает эксперт.

Какие есть риски при оформлении ипотеки в МФО

Многие боятся этого названия — МФО, но это всего лишь юридическая «конструкция», отмечает Мехтиев. И если организация принадлежит государству, то риски не в том, что «это называется МФО». «Какой бы ни была программа поддержки, платить по процентам всегда самому заемщику. Поэтому главный риск состоит в том, что может не хватить денег на его обслуживание», — объясняет он.

Поэтому даже при соответствии критериям для получателей «суперльгот» сперва стоит внимательно пересчитать свои доходы и оценить уровень долговой нагрузки с учетом будущих платежей, советует эксперт. И если соотношение суммы платежей по всем текущим и будущим кредитам и среднемесячных доходов превысит 50%, то рисковать не стоит. В противном случае потом можно оказаться и без средств, и без жилья, приобретенного в ипотеку, заключает Мехтиев.

