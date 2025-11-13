Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»

Получив заем в микрофинансовой организации (МФО) и не получая напоминаний, некоторые заемщики ошибочно полагают, что об их долге забыли, и его можно не возвращать, рассказал NEWS.ru председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков (АРБ) Максим Семов. По его словам, этот популярный миф может привести к серьезным финансовым последствиям для должника.

Очень популярен миф, особенно на фоне историй с взломанными «Госуслугами»: «Они обо мне забыли». Получив заем, человек не получает звонков и писем и думает: «Все, можно не платить, я им не нужен». На самом деле никто ничего не забыл, — сказал Семов.

Эксперт опроверг это заблуждение, подчеркнув, что в бухгалтерском учете МФО каждый выданный рубль строго учтен. Таким образом, долг перед МФО никуда не исчезает, и отсутствие напоминаний не означает списания обязательств, подчеркнул Семов. Рано или поздно организация напомнит о себе, и к первоначальной сумме займа добавятся штрафы и пени, значительно увеличив общий размер долга.

Ранее в ЦБ заявили, что запрет на микрозаймы может спровоцировать рост нелегального кредитования. Так, ограничение доступа граждан к услугам микрофинансовых организаций (МФО) приведет к увеличению числа обращений к серым кредиторам, где отсутствует защита заемщиков, сообщила пресс-служба Банка России.