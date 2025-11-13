Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 17:55

Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»

Финансист Семов: молчание МФО не означает для заемщика списание долга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Получив заем в микрофинансовой организации (МФО) и не получая напоминаний, некоторые заемщики ошибочно полагают, что об их долге забыли, и его можно не возвращать, рассказал NEWS.ru председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков (АРБ) Максим Семов. По его словам, этот популярный миф может привести к серьезным финансовым последствиям для должника.

Очень популярен миф, особенно на фоне историй с взломанными «Госуслугами»: «Они обо мне забыли». Получив заем, человек не получает звонков и писем и думает: «Все, можно не платить, я им не нужен». На самом деле никто ничего не забыл, — сказал Семов.

Эксперт опроверг это заблуждение, подчеркнув, что в бухгалтерском учете МФО каждый выданный рубль строго учтен. Таким образом, долг перед МФО никуда не исчезает, и отсутствие напоминаний не означает списания обязательств, подчеркнул Семов. Рано или поздно организация напомнит о себе, и к первоначальной сумме займа добавятся штрафы и пени, значительно увеличив общий размер долга.

Ранее в ЦБ заявили, что запрет на микрозаймы может спровоцировать рост нелегального кредитования. Так, ограничение доступа граждан к услугам микрофинансовых организаций (МФО) приведет к увеличению числа обращений к серым кредиторам, где отсутствует защита заемщиков, сообщила пресс-служба Банка России.

мфо
кредиты
займы
мифы
заблуждения
заёмщики
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Маленький ребенок объелся яркими капсулами для стирки
Кириленко назвал сильнейшего российского баскетболиста за последние 15 лет
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.