23 декабря 2025 в 10:38

На Западе спрогнозировали исход конфликта на Украине

Politico: СВО может закончиться в 2026 году на невыгодных для Украины условиях

Конфликт на Украине может завершиться в 2026 году на условиях, крайне невыгодных для Киева, заявил обозреватель Politico Джейми Деттмер. К такому выводу он пришел из-за провала переговоров по «репарационному кредиту» в ЕС, который, по его словам, лишает Украину гарантированного финансирования.

Аналитик указал, что согласованный ЕС заем в размере €90 млрд (8,3 трлн рублей) не покроет всех потребностей Украины. При этом список стран, отказавшихся участвовать в его финансировании, может расшириться, помимо уже заявивших о своем решении Венгрии, Чехии и Словакии.

Важным фактором Деттмер назвал политическую ситуацию в США. Поскольку американский президент Дональд Трамп, как ожидается, останется у власти в 2026–2027 годах, обращение к Вашингтону за новыми средствами теряет смысл, отметил он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о согласовании крупного финансового пакета поддержки Украины на беспрецедентных условиях. После первого дня саммита ЕС он заявил, что Киев получит от объединения заем на €90 млрд (8 трлн рублей). Ожидается, что эти средства должны покрыть военные и бюджетные потребности Украины до 2027 года.

