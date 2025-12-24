Новый год-2026
24 декабря 2025 в 06:45

Депутат предложил действенный способ защитить россиян от оккультизма

Депутат Иванов призвал ввести ответственность за предоставления оккультных услуг

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России необходимо ввести административную и уголовную ответственность за предоставление оккультных услуг, чтобы защитить граждан от деструктивного влияния гадалок и магов, заявил NEWS.ru член президиума Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, подходить к решению этой задачи следует взвешенно, соблюдая конституционные права.

Полностью согласен с Владимиром Владимировичем Путиным в том, что деятельность различных колдунов и лжецелителей наносит глубокий душевный и материальный ущерб нашим согражданам. Эта псевдодуховная сфера затягивает человека во мрак, разрушает семьи и подрывает основы общества. Однако подходить к решению этой задачи следует взвешенно, избегая излишнего вмешательства в частную жизнь и соблюдая конституционные права. Необходимо установить четкую административную и уголовную ответственность для тех, кто предоставляет оккультные услуги на профессиональной основе, особенно если их деятельность связана с причинением вреда здоровью или крупным материальным ущербом, — пояснил Иванов.

По его мнению, первоочередной мерой должен стать полный запрет рекламы и любого публичного продвижения оккультных услуг во всех средствах массовой информации и общественных пространствах. Депутат добавил, что следует также ограничить их размещение в жилых домах. Иванов отметил, что это позволит оградить от пагубного влияния наиболее уязвимых граждан, в том числе детей и пожилых людей.

Ранее Путин заявил, что с оккультными услугами в России нужно бороться. По его словам, сатанизм (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), оккультные услуги и «всякие колдуны» наносят ущерб моральному состоянию граждан.

