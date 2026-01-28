«Одураченные люди»: в РПЦ возмутились ростом спроса на осиновые колья

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал остановить попытки сделать из людей язычников. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал сообщения о растущем спросе на осиновые колья. По его словам, это свидетельствует об опасной тенденции распространения оккультизма в обществе.

К сожалению, у нас в обществе до сих пор не ограничена реклама оккультизма, на телевидении выходят программы типа «Битвы экстрасенсов». Не удивительно, что одураченные люди становятся верными потребителями индустрии оккультизма. Пришло время остановить варваризацию общества, попытки сделать из людей язычников и оккультистов, чтобы абсолютно аморальные коммерсанты могли на этом зарабатывать. Никто кроме варвара из глубоких дебрей не станет покупать осиновый кол, — высказался Кипшидзе.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на магические атрибуты в 2025 году вырос на 50% по сравнению с 2024-м. Наибольший рост отмечен у оберегов и осиновых кольев. Также увеличился интерес граждан к рунам, стеклянным шарам и куклам вуду.