Что такое «бытовой магизм» и чем он опасен

Патриарх Кирилл, выступая перед депутатами ГД РФ, выразил обеспокоенность ростом популярности оккультных товаров и услуг. Чем опасна данная продукция, насколько она сейчас востребована и о каких искажениях сознания свидетельствует, в колонке для NEWS.ru рассказал сектовед кандидат исторических наук Александр Чаусов.

Искаженное чудо

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в конце января перед депутатами Государственной думы, в очередной раз поднял проблему популярности оккультных товаров и услуг в стране. Он напомнил, что парламентарии ранее пытались ввести законы, которые бы запрещали рекламу подобной деятельности, но «дело забуксовало».

«Неужели нельзя положить конец этому мракобесию? В советское время боролись с мракобесием, но, к сожалению, религию туда же отправили. Сейчас, слава богу, все встало на свои места, но мракобесие-то присутствует», — отметил предстоятель РПЦ.

Попытки законодательно ограничить рекламу оккультных услуг предпринимались неоднократно. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина вносила соответствующий проект, ранее она же и другие депутаты предлагали запрет рекламы гаданий на картах Таро.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В итоге законодательно удалось запретить только «Международное движение сатанизма» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Под запрет подпала и соответствующая символика, что имеет к разговору об оккультизме непосредственное отношение. Сатанизм — это часть оккультизма, а потому можно говорить, что хотя бы часть оккультной атрибутики, которая активно продается и покупается в России, теперь вынесена «за скобки».

Если говорить об оккультном рынке, то цифры там показательные и, мягко скажем, не радуют. По итогам 2024 года товарооборот составил более 2 трлн рублей, по итогам 2025-го — уже 3,5 трлн, при том что за тот же период на еду россияне потратили 3,2 трлн. То есть если раньше было хотя бы «сначала поесть, а потом приобрести оберег», то теперь «сначала оккультизм, а потом уже еда».

Казалось бы, и что такого? Покупают люди обереги в виде осиновых кольев или еще каких условных «ловцов снов» и прочей бижутерии с заковыристыми картинками и логотипами, в чем проблема?

Проблема здесь не столько в этой бижутерии, сколько в том, какими смыслами она наделяется. Есть такое выражение на латыни: Nomen est omen, «Имя — это знамение». Применительно к ситуации с оберегами, человек, покупая эту продукцию, декларирует особенности своего мышления, для него в этой бижутерии заключена сакральная ценность, он хочет получить от этих предметов некую магическую помощь во вполне реальных ситуациях.

«Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастья, — эти силы: чудо, тайна и авторитет», — устами Великого инквизитора рассказал нам Федор Михайлович Достоевский.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

И в случае с оберегами речь идет именно об искаженном понимании чуда. Люди хотят решить свои проблемы минимальными средствами и трудозатратами. Только вся эта магическая бижутерия как минимум не помогает, а как максимум еще и сильно вредит.

Повсеместный магизм

Вообще, это называется «бытовой магизм». И, к сожалению, судя по цифрам, прав глава Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Дворкин, который утверждает, что у нас фактически оккультная и языческая страна. Суммы трат на обереги это ясно показывают.

Чем это чревато на практике? Массовым искажением сознания и неадекватным восприятием реальности со стороны миллионов, а то и десятков миллионов людей.

Вернемся к осиновым кольям. Как они позиционируются на рынке? Как некие обереги, которые «отпугнут силы зла», то есть избавят человека от неких неприятностей в жизни. Например, помогут увеличить зарплату и принесут в дом семейное счастье.

То есть мы видим: человек, у которого проблемы с заработной платой, вместо того чтобы повысить свою квалификацию, больше работать и зарабатывать или сменить работу для улучшения финансовых условий, дополнительно тратит деньги, чтобы купить палку, заостренную с одного конца, повесить ее дома под потолок, и искренне ожидает, что эта палка принесет ему больше денег.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если описывать ситуацию именно так, без оккультного флера и упоминаний сверхъестественного, что бы любой нормальный человек пожелал такому персонажу? Думается, самым мягким было бы попить таблеточек «от головы», а то, может, и посетить профильного специалиста по проблемам с ментальным здоровьем.

А если такой человек принимает решения, которые касаются не только его и его семьи, но, например, политики всей страны? Как тут не вспомнить Украину с ее оккультистами во власти, типа бывшего главы офиса Зеленского Ермака.

Питательный экстракт для сект и мошенников

Бытовой оккультизм в головах является питательной почвой для разного рода сект или оккультных мошенников (хотя оккультных немошенников не существует).

Все начинается с покупки осинового колышка, а потом такому персонажу может позвонить какая-нибудь «патентованная ведьма» или он сам может к ней обратиться за снятием сглаза и порчи. И тут уже, как говорится, понеслась гнедая в щавель, потому что телефонный оккультист выжмет все деньги из своего клиента, еще и в кредиты заставит залезть.

С разного рода магическими и оккультными сектами та же история. Они работают с теми же категориями и явлениями, с той же терминологией. И, кстати, продают не только «чудодейственные» обереги от сглаза, порчи и злых духов, но и Методы (именно так, с большой буквы) борьбы с ними. И Методы эти включают в себя слом психики, стирание критического мышления, манипуляции сознанием, механизмы тотального контроля. Начинается все с колышка, а заканчивается в какой-нибудь глухой деревне без удобств, в холоде и голоде, где все «живут в лесу, молятся колесу» и тотально подконтрольны своему гуру.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бытовой оккультизм, с одной стороны, смыкается с ныне запрещенным сатанизмом, а с другой — с неоязычеством. В этой среде тоже популярны разного рода обереги. Более того, сейчас в ряде общественных, а то и муниципальных организаций практикуется плачевная практика изготовления «магических» оберегов для бойцов СВО.

Бороться с этими явлениями сколько-нибудь эффективно можно, наверное, только через систему образования. Законодательные запреты тут если и помогут, то лишь отчасти. Продавцы оккультных услуг очень хорошо умеют мимикрировать. Запрети рекламу оккультизма — они назовутся «альтернативными учеными», запрети лженауку — они начнут называть себя «аниматорами, дающими представления с картами Таро» (реальная рекламная практика!).

Поэтому, если депутаты все же примут такой запрет, очень бы хотелось, чтобы дополнительно был доработан курс ОБЖ в старших классах школы. Чтобы там хотя бы немного знакомили с «основами религиозной безопасности». Иначе нынешнюю волну увлечения оккультизмом и бытовой магией не остановить.

Читайте также:

В России запретят сатанизм и язычество? Причины, кто против, мнение РПЦ

«Власть развращает»: как остров Эпштейна стал пристанищем сатанистов

Кровавые обряды и ритуальные убийства: зачем ВСУ сатанисты и язычники