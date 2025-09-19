Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 16:06

Росфинмониторинг признал экстремистским движение сатанистов

Росфинмониторинг объявил движение сатанистов экстремистским и террористическим. Его включили в соответствующий перечень.

Решение о признании Международного движения сатанизма экстремистским было принято Верховным судом России в июле. В генпрокуратуре отмечалось, что течение основано на запрещенной идеологии, ненависти и вражде к другим религиозным конфессиям. А участники движения совершают ритуальные убийства и преступления против несовершеннолетних, сообщали в ведомстве.

Ранее стало известно, что более 210 подростков в возрасте от 14 до 17 лет включены в перечень террористов и экстремистов. Среди них два 14-летних, 35 — 15-летних, 61 — 16-летний и 114 — 17-летних. Попавшим в соответствующий реестр людям и организациям запрещено участвовать в выборах, размещать информацию в Сети, взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, пользоваться любыми финансовыми услугами, кроме уплаты налогов, возмещения ущерба и получения зарплаты.

Также в Ульяновской области задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в организации финансирования терроризма. По данным регионального УФСБ, молодой человек администрировал Telegram-канал, через который собирал деньги для запрещенных в России террористических организаций.

