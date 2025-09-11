ФСБ пресекла канал скрытого финансирования террористов через Telegram В Ульяновске арестовали 20-летнего парня за финансирование террористов

В Ульяновской области задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в организации финансирования терроризма, сообщает региональное УФСБ. По данным ведомства, молодой человек администрировал Telegram-канал, через который собирал деньги для запрещенных в России террористических организаций, передает РИА Новости.

УФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Ульяновска, 2005 года рождения, причастного к содействию террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма, — говорится в сообщении.

По данным следствия, молодой человек промышлял сбором средств с августа 2024 по апрель 2025 года. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 4 статьи 205.1 УК РФ (Организация финансирования терроризма). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Херсонской области. Мужчина собирал информацию о дислокации подразделений ВС России. Злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами через WhatsApp. Мужчину заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.