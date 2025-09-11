Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 18:53

ФСБ пресекла канал скрытого финансирования террористов через Telegram

В Ульяновске арестовали 20-летнего парня за финансирование террористов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ульяновской области задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в организации финансирования терроризма, сообщает региональное УФСБ. По данным ведомства, молодой человек администрировал Telegram-канал, через который собирал деньги для запрещенных в России террористических организаций, передает РИА Новости.

УФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Ульяновска, 2005 года рождения, причастного к содействию террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма, — говорится в сообщении.

По данным следствия, молодой человек промышлял сбором средств с августа 2024 по апрель 2025 года. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 4 статьи 205.1 УК РФ (Организация финансирования терроризма). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Херсонской области. Мужчина собирал информацию о дислокации подразделений ВС России. Злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами через WhatsApp. Мужчину заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.

Россия
Ульяновская область
ФСБ
сборы
террористы
Telegram
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский опозорился с дронами в Польше, лютые удары по ВСУ: что дальше
Названа дата заседания совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше
Политолог объяснил, почему Стармер перетасовал правительство Британии
Зеленский не дал отцу проститься с убитой в США дочерью
Несчастная мать и долги: как живет семья летчика-предателя Кузьминова
Албания первой в мире назначила цифрового министра
ВС Непала приняли важное решение на фоне беспорядков в стране
Снится смерть бабушки: скрытое значение для вашего пола
Стало известно, как стрелявший в Чарли Кирка мог скрыться
РПЦ извергла запрещенного священника-гуру
ФБР показало предполагаемого убийцу сторонника Трампа
«Кровь боевых товарищей»: российскому перебежчику предрекли смерть
Захарова ответила на решение Токио закрыть культурные центры в России
Захарова нашла одно сходство между ЕС и Римской империей
Европейская страна ввязалась в скандал с «российскими» дронами в Польше
Драка из-за лезгинки и школьница на коленях: главные ЧП дня
В Чехии вызвали российского посла из-за инцидента с БПЛА в Польше
Военэксперт назвал цели применения ОДАБ-1500 в зоне СВО
«Еще больно»: Симоньян раскрыла правду о своем самочувствии
«Старый и больной человек»: Коц призвал игнорировать Пугачеву
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.