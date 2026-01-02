Новый год — 2026
02 января 2026 в 15:54

«Буратино» собрал почти 227 млн рублей в первый день проката

Фото: НМГ Кинопрокат
Сказочный фильм «Буратино» собрал почти 227 млн рублей за первый день проката, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. Картина вышла в российский прокат 1 января и уже ко второму дню преодолела отметку в полмиллиарда рублей по общим кассовым сборам.

Общие сборы — 524 550 878 рублей, — говорится в сообщении.

Предпродажи фильма составили почти 184 млн рублей, а в стартовый день проката сборы превысили 226 млн рублей. За первые два дня «Буратино» посмотрели около 1 млн зрителей.

Главную роль Буратино исполнила Виталия Корниенко с использованием технологии захвата движения. В фильме также снялись Александр Яценко, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Виктория Исакова, Александр Петров и Светлана Немоляева. Режиссером картины выступил Игорь Волошин.

Ранее фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» возглавил список самых кассовых картин 2025 года в России, собрав в прокате 3,3 млрд рублей. На втором месте оказался «Финист. Первый богатырь», а третью позицию заняла зарубежная картина «Иллюзия обмана 3».

