Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 11:36

Обнародован топ-5 самых кассовых фильмов 2025 года

«Волшебник Изумрудного города» стал самым кассовым фильмом 2025 года

Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Фото: Централ Партнершип
Читайте нас в Дзен

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» возглавил список самых кассовых фильмов 2025 года в России, передает РБК со ссылкой на Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС) Фонда кино. Картина собрала в прокате 3,3 млрд рублей при бюджете в 978 млн рублей.

На втором месте оказался приквел франшизы «Последний богатырь» — «Финист. Первый богатырь», который привлек 2,7 млрд рублей в кассах. Фильм был снят за 1,2 млрд рублей. В тройку лидеров вошла зарубежная картина — третья часть «Иллюзии обмана». С бюджетом $90 млн (6,9 млрд рублей) она собрала в России $22,9 млн (1,8 млрд рублей), а мировой прокат принес ей $215 млн (16,6 млрд рублей). Замыкают топ-5 «Пророк. История Александра Пушкина» и «Батя 2. Дед».

Тем временем стало известно, что российская комедия «Елки-12», снятая под руководством режиссеров Ольги Долматовской, Андрея Силкина, Бориса Дергачева и Юрия Коробейникова, возглавила рейтинг кинопроката в России и странах СНГ за период с 25 по 28 декабря. За прошедшие выходные фильм собрал 155 млн рублей.

кино
фильмы
культура
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Стало известно состояние пострадавшего при подрыве в Красногорске школьника
Диетолог перечислила самые опасные продукты для сосудов
Не только «Ирония судьбы»: что посмотреть в новогодние каникулы — 2026
«Должен это сделать»: в США дали Зеленскому один совет
Похищенный в детстве парень спустя 21 год воссоединился с родными
В Москве, Чечне и Ингушетии задержали участников опасной религиозной общины
Суд избрал меру пресечения продюсеру Андрею Разину
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.