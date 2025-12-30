Обнародован топ-5 самых кассовых фильмов 2025 года

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» возглавил список самых кассовых фильмов 2025 года в России, передает РБК со ссылкой на Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС) Фонда кино. Картина собрала в прокате 3,3 млрд рублей при бюджете в 978 млн рублей.

На втором месте оказался приквел франшизы «Последний богатырь» — «Финист. Первый богатырь», который привлек 2,7 млрд рублей в кассах. Фильм был снят за 1,2 млрд рублей. В тройку лидеров вошла зарубежная картина — третья часть «Иллюзии обмана». С бюджетом $90 млн (6,9 млрд рублей) она собрала в России $22,9 млн (1,8 млрд рублей), а мировой прокат принес ей $215 млн (16,6 млрд рублей). Замыкают топ-5 «Пророк. История Александра Пушкина» и «Батя 2. Дед».

Тем временем стало известно, что российская комедия «Елки-12», снятая под руководством режиссеров Ольги Долматовской, Андрея Силкина, Бориса Дергачева и Юрия Коробейникова, возглавила рейтинг кинопроката в России и странах СНГ за период с 25 по 28 декабря. За прошедшие выходные фильм собрал 155 млн рублей.