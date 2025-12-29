«Елки 12» стали лидером кинопроката в России и СНГ Фильм «Елки 12» собрал 155 млн рублей за выходные и стал лидером кинопроката

Российская комедия «Елки 12», снятая под руководством режиссеров Ольги Долматовской, Андрея Силкина, Бориса Дергачева и Юрия Коробейникова, возглавила рейтинг кинопроката в России и странах СНГ за период с 25 по 28 декабря, передает kinobusiness.com. За прошедшие выходные фильм собрал 155 млн рублей.

Кинокартина рассказывает о мальчике из Кирова, которому всего девять лет. Узнав о расставании родителей, он отправляется в Великий Устюг, надеясь, что Дед Мороз сможет совершить чудо и вернуть семью. В фильме снялись такие актеры, как Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова и Андрей Максимов.

На втором месте оказался российский фильм «Три богатыря и свет клином», который заработал 133,4 млн рублей за выходные. На третьей строчке рейтинга — фильм «Невероятные приключения Шурика» с кассовыми сборами 35,5 млн рублей.

Ранее актриса Ирина Медведева рассказала, что «Елки-12» представляет собой киноальманах, объединяющий несколько новелл, поэтому над кинокартиной работали сразу четыре режиссера. Это, по ее словам, придало каждой истории свой уникальный стиль. Она отметила, что именно такой подход является отличительной чертой всей серии фильмов.