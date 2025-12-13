Медведева раскрыла, почему «Елки-12» снимали сразу четыре режиссера

Фильм «Елки-12» — это киноальманах, состоящий из разных новелл, потому его снимали сразу четыре режиссера, рассказала корреспонденту NEWS.ru актриса Ирина Медведева на премьере кинокартины. По ее словам, такой подход — отличительная особенность всей серии.

У каждого была своя новелла — это киноальманах. Поэтому в каждой истории есть свой стиль, у каждого режиссера. В этом и есть особенность «Елок» — в том, что они разные, но объединены одной темой, — поделилась Медведева.

Ранее стало известно, что фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым выйдет в прокат 24 сентября 2026 года. В октябре следующего года будет представлена сказка «Морозко» с Елизаветой Боярской. Картину «Весельчак У» из Вселенной «Сто лет тому вперед» с Александром Петровым покажут в российских кинотеатрах 15 апреля 2027 года.

До этого появилась информация, что актеры Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вновь примут участие в съемках знаменитой франшизы «Голодные игры». Звезды вернутся к своим образам Китнисс Эвердин и Пита Мелларка в новой картине серии.