Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 18:13

Медведева раскрыла, почему «Елки-12» снимали сразу четыре режиссера

Актриса Медведева: «Елки-12» снимали четыре режиссера из-за структуры фильма

Ирина Медведева Ирина Медведева Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Фильм «Елки-12» — это киноальманах, состоящий из разных новелл, потому его снимали сразу четыре режиссера, рассказала корреспонденту NEWS.ru актриса Ирина Медведева на премьере кинокартины. По ее словам, такой подход — отличительная особенность всей серии.

У каждого была своя новелла — это киноальманах. Поэтому в каждой истории есть свой стиль, у каждого режиссера. В этом и есть особенность «Елок» — в том, что они разные, но объединены одной темой, — поделилась Медведева.

Ранее стало известно, что фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым выйдет в прокат 24 сентября 2026 года. В октябре следующего года будет представлена сказка «Морозко» с Елизаветой Боярской. Картину «Весельчак У» из Вселенной «Сто лет тому вперед» с Александром Петровым покажут в российских кинотеатрах 15 апреля 2027 года.

До этого появилась информация, что актеры Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вновь примут участие в съемках знаменитой франшизы «Голодные игры». Звезды вернутся к своим образам Китнисс Эвердин и Пита Мелларка в новой картине серии.

Россия
фильмы
премьеры
режиссеры
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ресторанная закуска дома: грибная намазка на хрустящем хлебе
США почти вдвое увеличили закупки одной российской крупы
Слабый снегопад и тепло до +3? Погода в Москве в новогоднюю ночь: что ждать
Бразильянка объявила о рождении сына от куклы на гендер-пати в туалете
Россияне бросились скупать зимний инвентарь
«Богатство на грабеже колоний»: в Сербии осудили заморозку активов России
Стало известно, кто будет ответчиком по иску «Роснано» на 12 млрд рублей
«Чеховский юмор»: Медведева об отношениях Нагиева и Крыжовникова
Мерц объявил о конце американской эпохи для Германии
БПЛА ВСУ атаковали зоопарк в Запорожской области
«Зажигать до утра»: Картункова о праздновании Нового года
Идеальное тайное трио: намазка для брускетт, которая заменит мясо
Мужчина покончил с собой в туалете самолета
Автора видео с курящим рэпером-срочником Macan наказали
Медведева раскрыла, почему «Елки-12» снимали сразу четыре режиссера
Оппозиция собрала более 25 млн голосов в поддержку бывшего мэра Стамбула
Женщина перепутала педали и влетела на Jaguar к пловцам
ЕС предупредили о страшных последствиях аферы с активами России
В Саратове после разгула стихии недосчитались зеленых насаждений
Крым, слова о Путине, четыре развода: как живет актриса Галина Данилова
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.