11 декабря 2025 в 17:36

Стало известно, кто из актеров вернется во франшизу «Голодные игры»

Актеры Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вновь сыграют в «Голодных играх»

Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Фото: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres/Global Look Press
Актеры Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вновь примут участие в съемках знаменитой франшизы «Голодные игры», сообщает журнал The Hollywood Reporter. Звезды вернутся к своим образам Китнисс Эвердин и Пита Мелларка в новой картине серии.

Премьера фильма под названием «Голодные игры: Рассвет жатвы» запланирована на ноябрь 2026 года. Это будет первое появление дуэта в рамках франшизы с момента выхода заключительной части саги более 10 лет назад, в 2015 году.

Новая лента станет экранизацией одноименного романа писательницы Сьюзен Коллинз. Сюжет картины будет представлять собой приквел и перенесет зрителей на 24 года назад относительно событий самой первой истории.

Точные детали участия актеров в проекте пока не разглашаются. По предварительной информации, их персонажи могут появиться в эпизодах, демонстрирующих будущее вымышленной вселенной.

Ранее кинокартина Томаса Андерсона «Битва за битвой» получила девять номинаций на премию «Золотой глобус», включая категории «Лучший фильм или мюзикл», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая музыка». Эксперты отметили актерскую игру, сценарий и режиссуру.

