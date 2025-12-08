Назван фильм — лидер по числу номинаций на «Золотой глобус — 2025» Фильм «Битва за битвой» получил девять номинаций на «Золотой глобус — 2025»

Фильм Томаса Андерсона «Битва за битвой» получил девять номинаций на премии «Золотой глобус», сообщает Associated Press. Эксперты отметили актерскую игру, сценарий и режиссуру.

Кроме того, картина будет бороться за звание лучшего фильма или мюзикла. Также «Битва за битвой» попала в номинации «Лучшая мужская роль» и «Лучшая музыка».

Картина рассказывает, как в нулевые леворадикальная группа «Френч-75» боролась с правым режимом, освобождая мигрантов и атакуя банки с госучреждениями. Ее лидер афроамериканка Перфидия Беверли-Хиллз стала объектом страсти для взрывника Пэта и навязчивого желания — для правого полковника Стивена Дж. Локджоу. Годы спустя Пэт, теперь Боб Фергюсон, растит дочь Уиллу. Их покой нарушает Локджоу, который, стремясь в расистское братство, опасается, что может быть биологическим отцом девочки, и приходит за ней.

