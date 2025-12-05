Раскрыта дата выхода спин-оффа «Острых козырьков» Спин-офф «Острых козырьков» с Киллианом Мерфи выйдет в 2026 году

Фильм «Острые козырьки. Бессмертный человек», основанный на популярном британском сериале, появится в кинотеатрах 6 марта 2026 года, а с 20 марта станет доступен на Netflix. Главную роль Томаса Шелби вновь исполнит Киллиан Мерфи, сыгравший его во всех шести сезонах оригинального проекта.

Фильм «Острые козырьки. Бессмертный человек» начнут показывать в ряде кинотеатров 6 марта 2026 года. Он будет доступен на платформе Netflix с 20 марта 2026 года, — говорится на сайте Netflix.

