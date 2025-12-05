ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 20:50

Раскрыта дата выхода спин-оффа «Острых козырьков»

Спин-офф «Острых козырьков» с Киллианом Мерфи выйдет в 2026 году

Киллиан Мерфи Киллиан Мерфи Фото: Julie Edwards/Keystone Press Agency/Global Look Press
Фильм «Острые козырьки. Бессмертный человек», основанный на популярном британском сериале, появится в кинотеатрах 6 марта 2026 года, а с 20 марта станет доступен на Netflix. Главную роль Томаса Шелби вновь исполнит Киллиан Мерфи, сыгравший его во всех шести сезонах оригинального проекта.

Фильм «Острые козырьки. Бессмертный человек» начнут показывать в ряде кинотеатров 6 марта 2026 года. Он будет доступен на платформе Netflix с 20 марта 2026 года, — говорится на сайте Netflix.

Тем временем букмекерская компания Coral сообщила, что актер Каллум Тернер, звезда «Фантастических тварей», стал главным претендентом на роль Джеймса Бонда. За последние сутки поток ставок на него резко вырос, ввиду чего коэффициент подскочил.

До этого дочь певицы Славы Александра Морозова сообщила, что получила роль в бразильском сериале и скоро приступит к съемкам. Морозова недавно участвовала в шоу «Выживалити. Наследники», и бразильские продюсеры, которые изучали проект для своего ТВ, заметили там девушку.

