Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря

Последняя неделя декабря дарит премьеры, которые легко впишутся в любой вечер. На экранах — семейная анимация, новогодняя романтическая комедия, шпионский триллер и детектив с мрачной атмосферой. NEWS.ru выбрал главные премьеры декабря 2025 и объясняет, какие из них точно нельзя пропустить.

«Три богатыря и свет клином»

Новая картина франшизы «Три богатыря»

Для семей с детьми и поклонников серии.

Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович снова в деле. Над землей нависает загадочная туча, грозящая вечной тьмой, а купец Колыван тем временем тихо и очень ловко прибирает к рукам власть в Киеве. Усложняет ситуацию то, что богатыри ждут пополнения в семьях — но, как водится, мир все равно придется спасать. Не мультфильм, а новогодняя традиция: здесь и юмор для взрослых, который понятен детям, и харизматичные злодеи — все, как мы любим.

Премьера: 25 декабря в кинотеатрах.

В ролях: Сергей Маковецкий, Юлия Зоркина, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова, Алиса Боярская, Анатолий Петров.

«Мечты сбываются»

Новогодняя комедия с нетрадиционным конфликтом

Для тех, кто любит романтические комедии без раздражающих кривляний.

Настя и Паша выигрывают в лотерею миллиард — и вместе с деньгами получают честный разговор, которого давно избегали. Настя мечтает о свадьбе и красивой жизни, Паша — о музыке и самореализации. Выигрыш становится не подарком судьбы, а стресс-тестом для их отношений.

Премьера: 25 декабря в кинотеатрах.

В ролях: Людмила Волкова, Андрей Папанин, Олеся Соколова, Никита Василевский, Ольга Саханова, Дарина Шарова, Сергей Мардарь, Надежда Хаакана, Александр Конвисер, Лев Карелин.

«Ночной администратор. Второй сезон»

Стильный триллер с харизматичным Томом Хиддлстоном

Для любителей интеллектуальных триллеров и тех, кто ценит шпионские истории с напряженными диалогами.

Прошло восемь лет. Джонатан Пайн живет в Лондоне под новым именем и делает вид, что прошлое осталось позади. Но на горизонте появляется новый игрок — колумбийский бизнесмен Тедди Дос Сантос, и Пайн снова оказывается в мире шпионажа, оружейных сделок и двойных игр. Помогать ему будет загадочная Роксана Боланьос. Сериал стал мрачнее, взрослее и менее романтичным — и это ему к лицу. Стоит смотреть хотя бы ради холодного обаяния Тома Хиддлстона.

Премьера: 31 декабря на Prime Video, Okko.

В ролях: Хью Лори, Том Хиддлстон, Оливия Колман, Индира Варма.

«Манюня: Детство Ба»

Спокойное и теплое кино про детство с юмором и очень точными наблюдениями

Для семейного просмотра и всех, кто любит истории про детство без назидания.

Армянская деревня Берд, первая половина XX века. Девятилетняя Роза Шац — будущая строгая Ба — вместе с сестрой Фаей и другом Гамлетом ищет клады, попадает в переделки и учится жить, дружить и отвечать за свои поступки.

Премьера: 27 декабря на Okko.

В ролях: Алина Хадарцева, Марина Овсепян, Владимир Арутюнян, Николай Аветисян, Анна Манучарян, Айарпи Зурначян, Арсен Микаэлян, Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян.

«Темная комната»

Турецкий триллер без лишней драмы

Для тех, кто любит мрачные детективы и устал от шаблонных расследований, и для зрителей, которым атмосфера важна не меньше, чем сюжет.

Фотограф Атлас находит старые негативы, которые выводят его на след давно забытых преступлений. Чем глубже он погружается в расследование, тем яснее становится: за этими снимками стоят влиятельные люди, готовые на все, чтобы прошлое не всплыло. Здесь напряжение строится не на экшене, а на ощущении, что за тобой все время кто-то наблюдает.

Премьера: 26 декабря на Кинопоиск и Okko.

В ролях: Бурджу Озберк, Ураз Кайгыларолу, Йигит Озшенер.

