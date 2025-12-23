Новый год-2026
23 декабря 2025 в 10:39

Стало известно, как изменилась стоимость билетов на концерты Долиной

Стоимость билетов на концерты Долиной выросла на 16% за последние два года

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Стоимость билетов на концерты певицы Ларисы Долиной в 2024-2025 годах выросла на 16%, сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование холдинга ON Медиа. При этом количество выступлений в большинстве случаев осталось прежним.

Аналитики отмечают, что некоторые артисты предпочитают увеличивать средний чек на билеты, не меняя гастрольный график. Так, цены на концерты Басты выросли на 40%, Сергея Лазарева – на 29%, а Анны Асти – на 12%.

Наиболее значительный рост цен зафиксирован у группы «Руки вверх». Средняя стоимость билета увеличилась почти вдвое – с диапазона от 1 рубля до 300 тыс. рублей в 2023 году до 2500 – 550 тыс. рублей в 2025 году, при сохранении прежнего количества концертов.

В исследовании также отмечается устойчивый рост популярности стендапа. По итогам 2025 года продажи билетов на стендап-шоу по всей России увеличились на 14% в количественном выражении и на 15% в денежном, согласно данным Ticketland и Ticketscloud.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что скандал с квартирой не похоронит Долину. Он напомнил, сколько артистка сделала для российской музыки и кино. Продюсер подчеркнул, что вклад Долиной нельзя забыть.

