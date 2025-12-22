Новый год-2026
22 декабря 2025 в 19:17

«Похоронить невозможно»: продюсер Леонид Дзюник о карьере певицы Долиной

Продюсер Дзюник: скандал с квартирой не сможет похоронить Долину как певицу

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Скандал с квартирой не сможет похоронить Ларису Долину как певицу, сказал NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник. Он отметил, что артистка многое сделала для российской музыки и кинематографа, и это нельзя забыть.

Мы не перестанем смотреть фильм «Мы из джаза», в котором она снялась. Не перестанем смотреть фильм «Чародеи», где она поет песню «Три белых коня». Лучше ее никто эту песню на сегодня не спел. Долина все равно остается талантливой, великой певицей. Похоронить ее окончательно будет невозможно, — отметил Дзюник.

Продюсер подчеркнул, что никакие обстоятельства не могут лишить певицу ее былых заслуг. Дзюник предположил, что самое лучшее для Долиной сейчас — уйти со сцены, хотя в ее возрасте она, скорее всего, уже не вернется к карьере.

Но так устроена жизнь: чем выше взлетаешь, тем больнее падать, — резюмировал Дзюник.

Ранее продюсер Сергей Лавров сказал, что сроки восстановления репутации певицы Ларисы Долиной будут зависеть от ее пиарщиков, от правильно преподнесенной информации. Он добавил, что если в видео покажут, как Долина со слезами на глазах выезжает из квартиры, осталась без денег, то отношение к ней изменится в лучшую сторону, ее пожалеют.

