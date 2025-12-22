Новый год-2026
22 декабря 2025 в 17:35

«Показать, как плачет»: продюсер о восстановлении репутации Долиной

Продюсер Лавров: для очищения Долиной надо показать выезд из квартиры Лурье

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Сроки восстановления репутации певицы Ларисы Долиной будут зависеть от ее пиарщиков, от правильно преподнесенной информации, сказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он добавил, что если в видео покажут, как Долина со слезами на глазах выезжает из квартиры, осталась без денег, то отношение к ней изменится в лучшую сторону, ее пожалеют.

Сроки этого хейта будут зависеть от правильно преподнесенной информации народу. У нас народ очень сострадательный. Если сейчас показать, как Лариса Александровна, бедная, выезжает из этой квартиры, плачет, показать дом, куда она переехала, работала всю жизнь и осталась без денег, у разбитого корыта, то отношение к ней изменится, — сказал Лавров.

Продюсер посоветовал команде Долиной снять небольшой фильм о том, как артистка начинала работать, снималась и пела в кино, много гастролировала по всей стране, ее реальных заслугах. Он добавил, что российский народ — сострадательный, готовый к прощению и пониманию.

Лавров подчеркнул, что с Долиной работает один из самых опытных директоров шоу-бизнеса — Сергей Пудовкин. Он продвигал и реанимировал карьеру Витаса, вывел в певицы первого эшелона Тамару Гвердцители.

Ранее продюсер Павел Рудченко сказал, что благотворительные акции помогут восстановить репутацию певицы Ларисы Долиной после скандала с продажей квартиры. По его мнению, исполнительница должна показать зрителям, что ее деятельность не сводится исключительно к личной выгоде.

Лариса Долина
репутация
квартиры
продюсеры
Виктория Колодонова
В. Колодонова
