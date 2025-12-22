«Показать, как плачет»: продюсер о восстановлении репутации Долиной Продюсер Лавров: для очищения Долиной надо показать выезд из квартиры Лурье

Сроки восстановления репутации певицы Ларисы Долиной будут зависеть от ее пиарщиков, от правильно преподнесенной информации, сказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он добавил, что если в видео покажут, как Долина со слезами на глазах выезжает из квартиры, осталась без денег, то отношение к ней изменится в лучшую сторону, ее пожалеют.

Сроки этого хейта будут зависеть от правильно преподнесенной информации народу. У нас народ очень сострадательный. Если сейчас показать, как Лариса Александровна, бедная, выезжает из этой квартиры, плачет, показать дом, куда она переехала, работала всю жизнь и осталась без денег, у разбитого корыта, то отношение к ней изменится, — сказал Лавров.

Продюсер посоветовал команде Долиной снять небольшой фильм о том, как артистка начинала работать, снималась и пела в кино, много гастролировала по всей стране, ее реальных заслугах. Он добавил, что российский народ — сострадательный, готовый к прощению и пониманию.

Лавров подчеркнул, что с Долиной работает один из самых опытных директоров шоу-бизнеса — Сергей Пудовкин. Он продвигал и реанимировал карьеру Витаса, вывел в певицы первого эшелона Тамару Гвердцители.

Ранее продюсер Павел Рудченко сказал, что благотворительные акции помогут восстановить репутацию певицы Ларисы Долиной после скандала с продажей квартиры. По его мнению, исполнительница должна показать зрителям, что ее деятельность не сводится исключительно к личной выгоде.