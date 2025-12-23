Новый год-2026
23 декабря 2025 в 05:20

Музкритик назвал причину взлета популярности Вани Дмитриенко

Музкритик Бабичев связал рост популярности Дмитриенко со сменой имиджа

Ваня Дмитриенко Ваня Дмитриенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Взлет популярности певца Вани Дмитриенко обусловлен изменением его имиджа, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, лишь немногие исполнители достигают столь высокого уровня признания после периода творческого застоя.

Карьера Дмитриенко долгое время пребывала в стагнации после выхода хита «Венера-Юпитер» во время пандемии COVID-19, однако в 2025 году певца признали артистом года по версии сервиса «Яндекс Музыка». Это произошло благодаря новому образу исполнителя. Дмитриенко совершил метафорический уход от себя: сменил имидж, сценический образ и музыкальный жанр. Это позволило сильно расширить аудиторию и увеличить гонорар за выступления почти в два раза. Подобные истории в шоу-бизнесе встречаются редко, — пояснил Бабичев.

Он подчеркнул, что сейчас сложно предсказать, сколько времени певец будет оставаться на вершине популярности, однако недавние сольные выступления лишь укрепили его позиции. По мнению Бабичева, на данный момент артист прочно обосновался на российской сцене.

Ранее сообщалось, что цены на выступления Дмитриенко выросли на два миллиона рублей за последние два месяца. Это произошло после того, как 20-летний исполнитель впервые собрал полный стадион в Москве.

