Раскрыто, на сколько миллионов подорожали выступления Дмитриенко SHOT: выступления Вани Дмитриенко подорожали на 2 млн рублей за два месяца

Telegram-канал SHOT сообщает, что выступления певца Вани Дмитриенко подорожали на 2 млн рублей за последние два месяца. По данным источника, 20-летний артист поднял цены после сбора своего первого стадиона в Москве.

Как пишет канал, еще в сентябре певец брал за выступления на частных мероприятиях 5 млн рублей, а теперь стоимость выросла до 7 млн. При этом заказывают артиста, отмечает канал, очень активно. Стало известно, что у Дмитриенко остались всего две свободные даты перед Новым годом.

В посте говорится, что за отдельную плату певец готов исполнить композицию «Силуэт» со своей напарницей — актрисой Анной Пересильд. Выяснилось, что знаменитый дуэт берет совместные заказы уже на 2026 год.

Ранее актриса Юлия Пересильд впервые высказалась о «романе» дочери с Дмитриенко, охарактеризовав это как «творческую дружбу». По словам знаменитости, сейчас молодые артисты проходят испытание популярностью. Мать Анны Пересильд пожелала им сохранить себя во всей этой суете, указав на их талант и трудолюбие.