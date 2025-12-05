ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 11:36

Раскрыто, на сколько миллионов подорожали выступления Дмитриенко

SHOT: выступления Вани Дмитриенко подорожали на 2 млн рублей за два месяца

Ваня Дмитриенко Ваня Дмитриенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал SHOT сообщает, что выступления певца Вани Дмитриенко подорожали на 2 млн рублей за последние два месяца. По данным источника, 20-летний артист поднял цены после сбора своего первого стадиона в Москве.

Как пишет канал, еще в сентябре певец брал за выступления на частных мероприятиях 5 млн рублей, а теперь стоимость выросла до 7 млн. При этом заказывают артиста, отмечает канал, очень активно. Стало известно, что у Дмитриенко остались всего две свободные даты перед Новым годом.

В посте говорится, что за отдельную плату певец готов исполнить композицию «Силуэт» со своей напарницей — актрисой Анной Пересильд. Выяснилось, что знаменитый дуэт берет совместные заказы уже на 2026 год.

Ранее актриса Юлия Пересильд впервые высказалась о «романе» дочери с Дмитриенко, охарактеризовав это как «творческую дружбу». По словам знаменитости, сейчас молодые артисты проходят испытание популярностью. Мать Анны Пересильд пожелала им сохранить себя во всей этой суете, указав на их талант и трудолюбие.

Ваня Дмитриенко
Анна Пересильд
певцы
выступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Секса в большом городе» сыграла тайную свадьбу
Масштабный сбой Cloudflare остановил работу тысяч сайтов
«Приступ ненастья»: на Камчатку обрушится новый циклон
Юные хоккеисты попали в страшную аварию с грузовиком
США заявили о необходимости расширить Авраамовы соглашения
Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе
Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за пассажира
Россияне почти единогласно выбрали слово года — 2025
Путин оценил переговоры России и Индии
Кинолог дал советы, как составить рацион собаки зимой
Большинство россиян увидели несправедливость в ситуации с квартирой Долиной
Путин рассказал о перспективах товарооборота между Россий и Индией
«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО
Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе
На Херсонщине отметили растущий интерес других стран к региону
Роскосмос представил снимок Нью-Дели, где встретились Путин и Моди
Пострадавшим от бабушек-мошенниц дали советы, как вернуть деньги за жилье
Зафиксирован сбой в работе Zoom
Организаторов банного борделя в Москве ждет суд
Мужчина вместо штрихкода показал сотруднице ПВЗ половой орган
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.