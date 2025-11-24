Хейт в Сети, актриса года, роман с Дмитриенко: как живет Анна Пересильд

Актриса Юлия Пересильд заступилась за 16-летнюю дочь Анну, которая подвергается критике в социальных сетях. С чем связан этот хейт, как живет Пересильд-младшая?

За что Пересильд-младшую критикуют в Сети

Артистка возмутилась «гадостями», которые пишут про ее дочь в интернете.

«По поводу ее профессии, конечно, как мама ужасно переживаю. Естественно, хочется защитить дочку от злых людей, которые пишут гадости, ведь она еще ребенок. Что думаю в этот момент? Я чиста, Аня чиста, она ничего плохого не делает. Пусть вся дурная энергия, которую в ее сторону направляют люди, с ними и остается. А что еще можно сделать? Ничего», — сказала Юлия Пересильд.

Ранее Анна сама жаловалась на хейт в свой адрес. По ее словам, она сталкивается с ним как в школе, так и в Сети.

«Мне все равно [на хейт]. Я всегда знала, что будут люди, которым нравится то, что я делаю, и не нравится то, что я делаю. Была одна девочка, которая каждый день ко мне подходила и говорила: „Твоя мама не летала [в космос]“. Ребят, ну вы сошли с ума? Вы же сами видели, как она в ракету садилась! На буллинг реагировать лучше с юмором», — заявила Пересильд-младшая.

Актрисы Юлия Пересильд и ее дочь Анна Пересильд Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Также она говорила, что ее критиковали после выхода второго сезона сериала «Нежность», где она сыграла подростка Агату.

«Я прочла о себе много чего нелестного в соцсетях, мол, у меня везде выражение лица одно и то же, будто я его и не стараюсь менять — не умею или, напротив, эксплуатирую так зашедший зрителю образ Айгуль», — отметила актриса.

Анну также часто осуждают за откровенные образы. Например, в честь 16-летия она опубликовала фотографии в черном бюстгальтере и белой юбке в пол, а также в облегающем платье без бретелей и с высоким разрезом. Подписчики актрисы призвали ее не торопиться взрослеть и выбирать более скромные наряды. В ответ на это звезда заявила, что не позиционирует себя как ребенка.

Почему Пересильд стала актрисой года

В ноябре ВЦИОМ обнародовал рейтинг актрис года в России. Лидерами стали Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд, набравшие каждая по 7% голосов. В народный рейтинг кинокартин также попала «Алиса в Стране чудес» (4%), где играла Пересильд.

Актриса Ирина Безрукова, комментируя рейтинг, сообщила, что Анна заполучила армию поклонников благодаря своему таланту.

«Играет же она сама. <…> Девочка тащит на себе главную роль, юная девушка. И мне кажется, что голосовали за нее молодые ребята, потому что молодежи тоже нужны свои кумиры», — отметила Безрукова.

Кинокритик Александр Шпагин, однако, считает, что Пересильд-младшая не сыграла значимых ролей, которые могли бы принести ей статус лучшей актрисы. Он также назвал «смешным» сопоставление девушки с Ароновой и Ходченковой.

«Анна Пересильд снималась в „Слове пацана“, а также в „Алисе в Стране чудес“. Эти картины смотрела или по крайней мере обсуждала вся страна, они у всех на слуху, поэтому благодаря участию в этих проектах Анну признали лучшей актрисой. На деле сопоставлять ее с такими актрисами, как Светлана Ходченкова и Мария Аронова, конечно, смешно. Они выдающиеся артистки. Пока Анна мало чем о себе заявила. Учитывая, что девочке 16 лет, происходящее кажется еще более карикатурным», — высказался Шпагин.

С кем встречается Пересильд

В мае во время празднования своего 16-летия Анну застали за поцелуем с 19-летним певцом Иваном Дмитриенко. В этот же день Пересильд призналась в соцсети, что в этом году у нее появился человек, который «кардинально поменял» ее жизнь. Актриса также отметила, что благодаря ему она поняла, «что такое настоящая любовь».

«Спасибо тебе за то, что ты всегда рядом, за то, что любишь меня как-то по-особенному. Я и вправду не представляю жизни без тебя. Я буду любить тебя всегда самой сильной любовью», — подписала публикацию Анна.

При этом Пересильд не раскрыла, о ком идет речь в ее посте.

В июне в интервью журналистке Ксении Собчак Дмитриенко объяснил, в каких отношениях находится с Пересильд.

Певец Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Я здесь могу сказать, что у нас прекрасные отношения, теплые, классные, не вижу в этом ничего такого. Это не пиар. Я могу сказать, что испытываю к Ане уважение, у нас теплые, классные, человеческие отношения. Таков ответ», — сказал он.

Пересильд в интервью журналистке Надежде Стрелец также не стала подтверждать, что состоит в романтических отношениях с Дмитриенко, но при этом положительно высказалась об артисте.

10 октября Пересильд и Дмитриенко выпустили совместную песню «Силуэт» и вместе снялись в клипе на композицию. На одном из кадров исполнитель целует силуэт актрисы.

Член коллегии адвокатов «Династия» адвокат Николай Семенов в беседе с NEWS.ru ранее пояснил, что отношения между 16-летней ­Пересильд и 19-летним Дмитриенко легальны. Эксперт считает, что проблемы могут возникнуть, только если девушка напишет заявление на певца.

