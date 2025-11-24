Меньше трех лет? Сколько придется отрабатывать медикам после вуза, детали

Только часть выпускников медицинских вузов обяжут отработать три года, пишут СМИ. Что об этом известно, о каких специальностях идет речь?
Сколько лет придется отработать медикам после вуза
Как сообщал NEWS.ru, максимальный срок отработки в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС, установлен только для некоторых специальностей. К ним, в частности, относится несколько видов хирургии, онкология и неонатология.
Для тех выпускников, кто для обязательного трудоустройства выбрал сельскую местность, малые города или новые регионы России, срок работы с наставником будет в два раза меньше, но не менее года. Выпускники таких направлений, как фармацевтика, гигиена труда, гигиена питания, организация санэпидслужбы, авиационная и космическая медицина, а также водолазная медицина, будут полностью освобождены от обязательной отработки.
Согласно информации издания, три года будут отрабатывать выпускники следующих направлений:
- лечебное дело;
- неонатология;
- терапия;
- онкология;
- пластическая хирургия;
- сердечно-сосудистая хирургия;
- торакальная хирургия.
Два года:
- медицинская биохимия;
- медицинская биофизика;
- педиатрия;
- акушерство и гинекология;
- анестезиология-реаниматология;
- патологическая анатомия;
- кардиология;
- психиатрия;
- психотерапия;
- хирургия;
- оториноларингология;
- офтальмология.
Полтора года:
- медицинская кибернетика;
- стоматология;
- медико-профилактическое дело.
В Минздраве также пояснили, нужно ли будет молодым врачам отрабатывать обязательные сроки дважды — после специалитета и ординатуры. Такие риски обсуждались на медицинских и студенческих форумах.
«По окончании специалитета выпускник может сразу поступить в ординатуру и трудоустроиться для работы с наставником уже после ее окончания. Два раза проходить наставничество не потребуется», — сообщили в ведомстве «Российской газете».
Что известно об обязательной отработке для выпускников медицинских вузов
17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, по которому все бюджетные места в ординатуре станут целевыми, а выпускники медицинских вузов должны будут отработать до трех лет с наставником в медучреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования. В случае отказа выпускник будет обязан выплатить компенсацию как минимум за один год обучения, а также штраф в двукратном размере компенсации.
Отмечается, что поправки направлены на решение вопроса кадрового дефицита в системе российского здравоохранения. Изменения внесены в федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об образовании в РФ» и вступят в силу с 1 марта 2026 года, за исключением некоторых положений.
