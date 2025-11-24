День матери
24 ноября 2025 в 19:07

Меньше трех лет? Сколько придется отрабатывать медикам после вуза, детали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Только часть выпускников медицинских вузов обяжут отработать три года, пишут СМИ. Что об этом известно, о каких специальностях идет речь?

Сколько лет придется отработать медикам после вуза

Как сообщал NEWS.ru, максимальный срок отработки в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС, установлен только для некоторых специальностей. К ним, в частности, относится несколько видов хирургии, онкология и неонатология.

Для тех выпускников, кто для обязательного трудоустройства выбрал сельскую местность, малые города или новые регионы России, срок работы с наставником будет в два раза меньше, но не менее года. Выпускники таких направлений, как фармацевтика, гигиена труда, гигиена питания, организация санэпидслужбы, авиационная и космическая медицина, а также водолазная медицина, будут полностью освобождены от обязательной отработки.

Согласно информации издания, три года будут отрабатывать выпускники следующих направлений:
  • лечебное дело;
  • неонатология;
  • терапия;
  • онкология;
  • пластическая хирургия;
  • сердечно-сосудистая хирургия;
  • торакальная хирургия.

Два года:

  • медицинская биохимия;
  • медицинская биофизика;
  • педиатрия;
  • акушерство и гинекология;
  • анестезиология-реаниматология;
  • патологическая анатомия;
  • кардиология;
  • психиатрия;
  • психотерапия;
  • хирургия;
  • оториноларингология;
  • офтальмология.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полтора года:

  • медицинская кибернетика;
  • стоматология;
  • медико-профилактическое дело.

В Минздраве также пояснили, нужно ли будет молодым врачам отрабатывать обязательные сроки дважды — после специалитета и ординатуры. Такие риски обсуждались на медицинских и студенческих форумах.

«По окончании специалитета выпускник может сразу поступить в ординатуру и трудоустроиться для работы с наставником уже после ее окончания. Два раза проходить наставничество не потребуется», — сообщили в ведомстве «Российской газете».

Что известно об обязательной отработке для выпускников медицинских вузов

17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, по которому все бюджетные места в ординатуре станут целевыми, а выпускники медицинских вузов должны будут отработать до трех лет с наставником в медучреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования. В случае отказа выпускник будет обязан выплатить компенсацию как минимум за один год обучения, а также штраф в двукратном размере компенсации.

Отмечается, что поправки направлены на решение вопроса кадрового дефицита в системе российского здравоохранения. Изменения внесены в федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об образовании в РФ» и вступят в силу с 1 марта 2026 года, за исключением некоторых положений.

вузы
медики
врачи
законы
новости
Анастасия Яланская
А. Яланская
