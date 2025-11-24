День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 10:54

В России назвали срок обязательной отработки для выпускников медвузов

«Коммерсант»: отработка для выпускников медвузов составит до трех лет

Студенты медицинского университета Студенты медицинского университета Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Выпускникам медицинских вузов в зависимости от специализации придется отрабатывать обучение в течение срока до трех лет, передает «Коммерсант». Такая мера предусмотрена в рамках закона об обязательном трудоустройстве в медицинской сфере.

Отмечается, что три года под руководством врача-наставника придется отработать специалистам из специализированных сфер. Это несколько видов хирургии, онкология, а также неонатология, уточнили в издании. В среднем отработка будет длиться 1,5–2 года, а для врачей из сельской местности — еще меньше.

Ранее депутаты Госдумы приняли инициативу, предполагающую для выпускников медицинских вузов и колледжей отработку в определенное время в клиниках, оказывающих помощь по ОМС. Ее срок не превысит трех лет. Отработка будет фиксироваться Минздравом в зависимости от специальности врача.

Также Госдума во втором чтении одобрила законопроект, согласно которому 70% мест на программах специалитета в медицинских вузах станут целевыми, 30% — бюджетными. При этом в документе предусматривалось 100-процентное целевое обучение в ординатуре.

