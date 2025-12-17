Новый год-2026
17 декабря 2025 в 22:10

В Госдуме спрогнозировали переизбыток врачей через 10 лет

Депутат Леонов: через 10 лет в России не будет дефицита врачей

Сергей Леонов Сергей Леонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Через 10 лет в России не будет кадрового дефицита в сфере здравоохранения, сообщил NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, это связано с увеличением количества медицинских вузов почти в два раза за последние годы. Также, по его словам, заметно возросло число мест на профильных факультетах. Парламентарий уточнил, что кадровый потенциал достаточный.

За последние 10 лет резко возросло количество мест в медицинских университетах. И число самих вузов увеличилось чуть ли не в два раза. Выпускников стало больше. То есть кадровый потенциал достаточный, чтобы удовлетворить все потребности. Так что я думаю, что лет через 10 мы вряд ли будем говорить о кадровом дефиците, — заявил Леонов.

Сейчас наибольший кадровый дефицит наблюдается в медицине (90%), строительстве (83%), продажах и сфере услуг (по 80%), а также в логистике (79%), говорится в исследовании SuperJob. В IT-сфере о нехватке специалистов заявили 78% компаний, в финансовом секторе — 76%. О трудностях с наймом сообщили 78% работодателей, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 81%, а в 2023-м — 86%.

