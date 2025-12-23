В Госдуме предложили запретить продажу «детского шампанского»

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил с инициативой запретить продажу так называемого «детского шампанского» в России, передает ТАСС. Парламентарий настаивает, что подобные напитки не должны позиционироваться для несовершеннолетних и корректным является только название «безалкогольное шампанское».

Что касается «детского шампанского». Позиция комитета по охране здоровья следующая: мы считаем, что таких напитков не должно быть на рынке под видом детских, — сообщил Леонов.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев также выступил с инициативой о полном запрете в России продукции под названием «детское шампанское». Парламентарий приравнял такой маркетинг к «детскому наркотику» из сахарной пудры и попросил главу ведомства найти способы вывести подобные товары и сам термин из оборота.

До этого диетолог Наталья Павлюк заявила, что детское шампанское может привести к сахарному диабету, а также к проблемам с сердцем. Она отметила, что этот напиток лишь создает иллюзию безопасности. На самом деле он содержит элементы, вредящие организму.