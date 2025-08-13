Диетолог предупредила об опасности детского шампанского Диетолог Павлюк заявила, что детское шампанское может вызвать сахарный диабет

Детское шампанское может привести к сахарному диабету, а также проблемам с сердцем, заявила «Радио 1» диетолог Наталья Павлюк. Она отметила, что этот напиток лишь создает иллюзию безопасности. На самом деле он содержит элементы, вредящие организму.

Это газированный сладкий напиток с высоким содержанием сахара, что может привести к кариесу, набору лишнего веса и привыканию к «взрослым» ритуалам, — предупредила Павлюк.

Эксперт призвала на праздниках предлагать несовершеннолетним натуральные соки вместо детского шампанского. Хорошей альтернативой этому вредному напитку также станут морсы или вода с ягодами.

Ранее эндокринолог Галина Смирнова заявила, что пиво, шампанское и алкоголь с газировкой в сочетании с шашлыком могут причинить особый вред здоровью. При употреблении с жирным мясом эти напитки создают серьезную нагрузку на желудок.