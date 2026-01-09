Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 11:19

Правительство продлило упрощенный ввоз в Россию смартфонов и компьютеров

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Правительство России продлило действие упрощенного порядка ввоза отдельных видов электронных устройств, включая смартфоны и компьютеры, до конца 2026 года, сообщила пресс-служба Кабмина. В ведомстве пояснили, что эта мера направлена на обеспечение стабильности внутреннего рынка в условиях внешних ограничений.

Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления, — уточняется в сообщении.

Упрощенная процедура касается получения разрешительного документа для ввозимой техники и продлевается уже второй раз с момента ее первоначального введения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2026 год часть специальных полномочий правительства РФ. Эти полномочия, первоначально предоставленные в 2022 году для противодействия санкциям, до сих пор продлевались в полном объеме ежегодно.

Между тем премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил мнение, что развитие почти всех отраслей российской экономики стало лучшим ответом на санкции Запада. Он отметил, что как раз в тех странах, которые ввели ограничения против Москвы, заметно сокращение производства. Председатель правительства добавил, что России необходим индустриальный прорыв в экономике.

Правительство РФ
санкции
техника
смартфоны
