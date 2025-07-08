Мишустин назвал лучший ответ России на санкции Запада Мишустин: рост российской экономики стал лучшим ответом на санкции Запада

Развитие почти всех отраслей российской экономики стало лучшим ответом на санкции Запада, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что как раз в тех странах, которые ввели ограничения против Москвы, заметно сокращение производства. Председатель правительства добавил, что России необходим индустриальный прорыв в экономике, передает корреспондент NEWS.ru.

Практически все отрасли показывают поступательное движение вперед. Эти цифры — лучший ответ всем, кто был инициатором и вводил антироссийские запреты и ограничения, — сказал Мишустин.

Ранее глава Министерства торговли РФ Антон Алиханов заявил на полях выставки «ИННОПРОМ», что российское руководство намерено выделить приблизительно $1,7 млрд (134 млрд рублей) на роботизацию. Средства будут направляться в эту сферу в течение следующих шести лет.

Промышленная выставка «ИННОПРОМ-2025» открылась в Екатеринбурге 7 июля. Мероприятие будет длиться четыре дня. Главная тема выставки получила название «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».