Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» открылась в Екатеринбурге в понедельник, 7 июля, об этом объявили организаторы. Там уточнили, что мероприятие будет длиться четыре дня. Главная тема выставки получила название «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

7 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» дан старт 15-й Международной промышленной выставке «Иннопром». За годы своего существования мероприятие закрепилось в статусе ключевого события для российской и мировой промышленности, — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что Саудовская Аравия выступила в роли партнера выставки. Всего на ней представлено более тысячи компаний-участников. Гости смогут увидеть сразу пять национальных экспозиций, подготовленных Саудовской Аравией, Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией.

В начале июня появилась информация, что в этом году на выставке будут представлены роботизированная система «СеМАБОТ» для автоматизации грузоперевозок и беспилотник «Снегирь-2» с модульной конструкцией и расширенной дальностью полета. Космический сектор представит российско-белорусский спутник, разработанный ВНИИЭМ.