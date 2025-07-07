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07 июля 2025 в 15:06

В Минпромторге раскрыли, сколько Россия потратит на роботизацию

Минпромторг: Россия потратит на роботизацию около $1,7 млрд за шесть лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российское руководство намерено выделить приблизительно $1,7 млрд (134 млрд рублей) на роботизацию, сказал в ходе выступления на совещании министров промышленности стран — членов ШОС в рамках выставки «Иннопром» руководитель Министерства торговли РФ Антон Алиханов. Средства будут направляться в эту сферу в течение следующих шести лет, передает ТАСС.

Еще одно важное направление — роботизация. В ближайшие шесть лет на эти цели планируется выделить около $1,7 млрд. Широкий перечень мер господдержки направлен на стимулирование спроса, на проведение НИОКР по разработке новых образцов робототехники, на создание технологической инфраструктуры, основу которой составят 30 центров развития робототехники, создаваемых сейчас в наших регионах, — высказался министр.

Ранее представители петербургского аэропорта Пулково сообщили о намерении в тестовом режиме задействовать роботизированные платформы для разбора и транспортировки багажа пассажиров. Согласно планам руководства воздушной гавани, роботы будут перевозить до трех тонн грузов от ленты выдачи до авиалайнеров и обратно. Также автономная техника будет оказывать помощь людям в уходе за территорией аэропорта.

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