07 января 2026 в 17:15

Быстрые закуски к вину и шампанскому: топ-5 вкуснейших канапе на шпажках из самых простых продуктов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти пять вариантов канапе — настоящая палочка-выручалочка, когда гости уже на пороге, а хочется подать что-то эффектное и вкусное. Готовятся они за считаные минуты, выглядят празднично и отлично подходят к вину и шампанскому. Обязательно сохраните эту подборку — такие идеи должны быть в копилке у каждой хозяйки.

1. Классика в мини-формате. Сыр, ветчина или колбаса, оливки и кусочки хлеба. Простое сочетание, которое всегда работает. Можно чередовать ингредиенты, создавая разные вкусы.

2. Оливки и сырное ассорти. Несколько видов сыра — твёрдый жёлтый и брынза — отлично сочетаются с оливками. Канапе получается насыщенным, солоноватым и очень аппетитным.

3. Канапе с копчёной колбасой и картофелем. Для этого варианта лучше взять копчёную колбасу небольшого диаметра и нарезать её тонкими ломтиками. На шпажку нанизывают колбасу, кусочек отварного картофеля в мундире и завершают оливкой — необычно и сытно.

4. Канапе с сельдью. Мелко нарезанную зелень смешайте со сливочным маслом. Намажьте этой смесью хлеб, сверху выложите кусочек сельди, затем добавьте дольку лимона и немного лука. Яркий вкус и идеальная закуска к бокалу вина.

5. Сыр в ветчине с беконом и черри. Здесь всё решает подача. Ветчину нарежьте тонкими длинными полосками и несколько раз оберните вокруг кусочка сыра. Дополните беконом и помидором черри — эффектно, просто и очень вкусно.

Ранее мы делились рецептом простейшего салата с вау-эффектом. Он реально готовится за семь минут.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
