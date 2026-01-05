И десерт, и закуска к шампанскому: запеченные груши с сыром — это просто божественно

И десерт, и закуска к шампанскому: запеченные груши с сыром — это просто божественно

Это блюдо легко играет сразу две роли: изысканной закуски для праздничного стола и легкого десерта. Сладкая груша, тягучий сыр с голубой плесенью, орехи и мед создают тот самый ресторанный шик, который кажется сложным, но готовится буквально без усилий. А если выложить горячие груши на поджаренный тостовый хлеб — получится идеальный вариант к бокалу шампанского или вина.

Ингредиенты (на 2 порции): груши — 2 шт. (около 300 г мякоти), сыр с голубой плесенью (горгонзола или аналог) — 60 г, творожный сыр — 40 г, грецкие орехи — 20 г, мед — 10 г, бальзамический уксус — 5 г, розмарин или тимьян — по желанию, черный молотый перец — по вкусу, тостовый хлеб — 2–4 ломтика.

Духовку разогрейте до 180 °C. Груши разрежьте пополам и аккуратно удалите сердцевину. В миске соедините сыр с голубой плесенью, творожный сыр и мед, хорошо перемешайте до однородной кремовой массы. Наполните углубления в грушах сырной начинкой, посыпьте рублеными орехами, сбрызните бальзамическим уксусом, добавьте щепотку перца и ароматные травы. Запекайте груши 20–25 минут, пока они не станут мягкими, а начинка — слегка румяной. Тем временем подсушите ломтики тостового хлеба до золотистой корочки. Готовые груши выложите прямо на тосты и сразу подавайте.

Ранее мы делились рецептом простой закуски. Остренькие хрустящие огурчики — закуска к Рождеству, когда все сложное и майонезное надоело.