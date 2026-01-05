И к мясу, и к картошке: остренькие хрустящие огурчики — закуска к Рождеству, когда все сложное и майонезное надоело

И к мясу, и к картошке: остренькие хрустящие огурчики — закуска к Рождеству, когда все сложное и майонезное надоело

Эти огурчики — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то яркого, пикантного и по-домашнему вкусного. Они получаются хрустящими, с насыщенным маринадом и легкой остротой — отлично подходят и к мясу, и к картошке, и просто как холодная закуска. Делается все просто, без лишней возни, а результат всегда радует.

Ингредиенты: огурцы — 1 кг. Для маринада: сахар — 1/4 стакана, соль — 2,5 ч. л., уксус 9% — 1/4 стакана, растительное масло — 1/4 стакана, черный молотый перец — 1/4 ч. л., красный молотый перец — 1/4 ч. л., сухая горчица — 1,5 ч. л., чеснок (сухой или свежий измельченный) — 1,5 ч. л.

Все ингредиенты для маринада соедините в миске и хорошо перемешайте до однородности. Огурцы вымойте и нарежьте — кружочками или вдоль на 6–8 частей, как вам больше нравится. Смешайте огурцы с маринадом, накройте и оставьте на 2 часа, каждые 30 минут перемешивая, чтобы маринад равномерно распределился. Затем поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и варите до тех пор, пока огурцы не изменят цвет. Сразу разложите по стерильным банкам, закройте крышками и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Ранее мы делились рецептом капустного салата, который станет хитом застолья. Добавьте в заправку это — она делает вкус совсем не «столовским».