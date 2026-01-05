Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 09:30

И к мясу, и к картошке: остренькие хрустящие огурчики — закуска к Рождеству, когда все сложное и майонезное надоело

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти огурчики — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то яркого, пикантного и по-домашнему вкусного. Они получаются хрустящими, с насыщенным маринадом и легкой остротой — отлично подходят и к мясу, и к картошке, и просто как холодная закуска. Делается все просто, без лишней возни, а результат всегда радует.

Ингредиенты: огурцы — 1 кг. Для маринада: сахар — 1/4 стакана, соль — 2,5 ч. л., уксус 9% — 1/4 стакана, растительное масло — 1/4 стакана, черный молотый перец — 1/4 ч. л., красный молотый перец — 1/4 ч. л., сухая горчица — 1,5 ч. л., чеснок (сухой или свежий измельченный) — 1,5 ч. л.

Все ингредиенты для маринада соедините в миске и хорошо перемешайте до однородности. Огурцы вымойте и нарежьте — кружочками или вдоль на 6–8 частей, как вам больше нравится. Смешайте огурцы с маринадом, накройте и оставьте на 2 часа, каждые 30 минут перемешивая, чтобы маринад равномерно распределился. Затем поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и варите до тех пор, пока огурцы не изменят цвет. Сразу разложите по стерильным банкам, закройте крышками и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Ранее мы делились рецептом капустного салата, который станет хитом застолья. Добавьте в заправку это — она делает вкус совсем не «столовским».

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю сливочную скумбрию под сырной корочкой — рыба тает во рту и станет звездой стола на Рождество
Общество
Готовлю сливочную скумбрию под сырной корочкой — рыба тает во рту и станет звездой стола на Рождество
Не голубец и не пирог: это рождественская халяка. Готовлю главное блюдо праздничного стола Венесуэлы — пир на весь мир из одной сковороды
Общество
Не голубец и не пирог: это рождественская халяка. Готовлю главное блюдо праздничного стола Венесуэлы — пир на весь мир из одной сковороды
Кефир, сыр и мука: готовим сырные лепешки за 10 минут — простой рецепт к завтраку и перекусу
Общество
Кефир, сыр и мука: готовим сырные лепешки за 10 минут — простой рецепт к завтраку и перекусу
Салат «Изумруд» подаю на Новый год вместе с мясными: не знаю, в чем его сила, но его съедают первым
Общество
Салат «Изумруд» подаю на Новый год вместе с мясными: не знаю, в чем его сила, но его съедают первым
Рецепт для семейного ужина: картошка со свининой в сливках — воплощение домашнего уюта
Общество
Рецепт для семейного ужина: картошка со свининой в сливках — воплощение домашнего уюта
огурцы
картошка
мясо
закуски
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В преследовании Мадуро и экс-главы Гондураса найден след DEA
12 постных блюд на Рождественский сочельник: традиции и рецепты
Назван самый популярный город в мире среди туристов
Сборная Канады сенсационно проиграла в полуфинале МЧМ-2026
Маск опубликовал фото ужина с Трампом и первой леди США
В зоне СВО появились вооруженные боевые снеговики
Названы профессии с самым высоким ростом зарплат в 2026 году
Названа причина задержек на пункте пропуска между Россией и Китаем
Пирог из яблок «Минутка»: вкусная выпечка на скорую руку
Стало известно, как доставили части СВУ для убийства генерала Кириллова
В Токио продали гигантского тунца за $3,2 млн
Гадания в январе: от древних традиций к современным методам
Уголовное дело завели после смерти девочки из-за сломанного дефибриллятора
Других пирогов больше не делаю! Готовлю русскую кулебяку на Рождество
Умные очки, гибкие смартфоны: какие гаджеты нас точно удивят в 2026 году
В Швейцарии предупредили Германию о переломном моменте
В возрасте 96 лет из жизни ушла сестра Анны Франк
Названы последствия переизбытка соли в организме
Гороскоп на 5 января: общаемся с семьей, не слушаем критиканов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 января
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.