Капустный салат станет хитом застолья: добавьте в заправку это — она делает вкус совсем не «столовским»

Обычная капуста легко превращается в салат, который первым исчезает со стола. Весь секрет — в удачной заправке: она делает вкус насыщенным, мягким и совсем не «столовским». Такой салат получается нереальным и идеально подходит и к мясу, и к рыбе, и просто как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты: капуста белокочанная — 400 г, морковь — 200 г, лук красный — 1 средний, огурец свежий крупный — 1 шт., укроп или петрушка — по вкусу. Заправка: греческий йогурт — 4 ст. л., майонез — 4 ст. л., готовая горчица — 1 ст. л., яблочный или винный уксус — 2 ст. л., оливковое масло — 1 ст. л., соль — по вкусу, сахар — по вкусу, черный или белый молотый перец — по вкусу.

Капусту нашинкуйте тонкой длинной соломкой. Красный лук нарежьте полукольцами. Морковь и огурец нарежьте тонкой соломкой или натрите на терке для корейской моркови. Переложите овощи в большую миску, добавьте мелко нарезанную зелень, щепотку соли и сахара, аккуратно перемешайте и оставьте на 20–30 минут — овощи станут мягче и сочнее. Для заправки соедините йогурт, майонез, горчицу и оливковое масло, влейте уксус, добавьте соль, сахар и перец. Перемешайте до гладкости. Заправьте салат, хорошо перемешайте и дайте настояться еще 10–15 минут. Вкус получается яркий, сбалансированный и очень «праздничный», несмотря на простой состав.

