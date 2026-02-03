Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 09:38

Печеные груши с творогом и медом — обалденное лакомство: намного вкуснее, чем готовить с яблоками

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Печеные груши с творогом и медом — это обалденное лакомство! Получается намного вкуснее, чем готовить с яблоками. В процессе приготовления груши карамелизуются изнутри, а творожная начинка превращается в нежный крем.

Для приготовления вам понадобится: 2-3 крупные, 150 г творога (5-9%), 2-3 ст. л. меда, 1 ч. л. молотой корицы. Разогрейте духовку до 180°C. Груши тщательно вымойте, разрежьте пополам вдоль и чайной ложкой удалите сердцевину с косточками, сделав углубление. Выложите половинки груш срезом вверх в форму для запекания. В миске смешайте творог, 2 ст. л. меда и корицу до однородной кремообразной массы. Щедро наполните творожной массой углубления в грушах. В форму на дно налейте 50-100 мл воды — это создаст пар и не даст грушам подсохнуть. Запекайте 25-35 минут пока они не станут мягкими при прокалывании ножом. Готовые груши слегка остудите, полейте оставшимся медом.

Ранее стало известно, как приготовить шоколаный пирог с яблоками — для тех, кому хочется домашней выпечки.

Проверено редакцией
Читайте также
Что есть перед выходом на мороз: простой зимний рацион, который помогает меньше мерзнуть и дольше сохранять тепло
Общество
Что есть перед выходом на мороз: простой зимний рацион, который помогает меньше мерзнуть и дольше сохранять тепло
Рубленые куриные котлеты с майонезом: сочные, мягкие и исчезают прямо со сковороды
Общество
Рубленые куриные котлеты с майонезом: сочные, мягкие и исчезают прямо со сковороды
Высадите весной — и получите шикарную листву до сентября! Королева тени: и для акцента, и как фон для ярких соседей, и для украшения
Общество
Высадите весной — и получите шикарную листву до сентября! Королева тени: и для акцента, и как фон для ярких соседей, и для украшения
Начинки больше, чем теста — суперсочный пирог с грушами и шоколадом: готовим на заливном тесте
Общество
Начинки больше, чем теста — суперсочный пирог с грушами и шоколадом: готовим на заливном тесте
По-быстрому к чаю готовлю заливной пирог с сахарной корочкой и грушами: перед ним не устоять
Общество
По-быстрому к чаю готовлю заливной пирог с сахарной корочкой и грушами: перед ним не устоять
груши
рецепты
десерты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе заявили о беспокойстве Ирана после падения «стены страха»
Подозреваемого в убийстве мальчика доставят в суд 3 февраля
В США узнали о готовности Ирана пойти на большую уступку
Четырехлетняя девочка погибла на глазах матери
Стало известно, что грозит убийце девятилетнего Паши в Санкт-Петербурге
В МИД России исключили демарши за полтора дня до истечения срока ДСНВ
Маск заявил о начале в США гражданской войны
Дети депутата Госдумы Дорошенко фигурируют в уголовном деле о мошенничестве
В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега
Известный 26-летний бодибилдер умер во сне
«Лечение рака без химиотерапии»: глава РАН рассказал о прорывной разработке
Жительница Новосибирска хочет добиться компенсации за смерть дочери в ДТП
На Западе решили, как будут отвечать на нарушение перемирия на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 февраля: где сбои в России
Диброва рассказала, как подбирает свой гардероб
Криминалист ответил, кто мог подтолкнуть ученика к нападению на школу в Уфе
Вулкан Шивелуч получил красный код авиационной опасности
Бывший завод General Motors в Шушарах больше не простаивает
Ученик гимназии в Уфе поделился пугающими подробностями нападения на школу
Погода в Москве во вторник, 3 февраля: мороз ослабнет уже к вечеру?
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.