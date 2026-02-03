Печеные груши с творогом и медом — обалденное лакомство: намного вкуснее, чем готовить с яблоками

Печеные груши с творогом и медом — это обалденное лакомство! Получается намного вкуснее, чем готовить с яблоками. В процессе приготовления груши карамелизуются изнутри, а творожная начинка превращается в нежный крем.

Для приготовления вам понадобится: 2-3 крупные, 150 г творога (5-9%), 2-3 ст. л. меда, 1 ч. л. молотой корицы. Разогрейте духовку до 180°C. Груши тщательно вымойте, разрежьте пополам вдоль и чайной ложкой удалите сердцевину с косточками, сделав углубление. Выложите половинки груш срезом вверх в форму для запекания. В миске смешайте творог, 2 ст. л. меда и корицу до однородной кремообразной массы. Щедро наполните творожной массой углубления в грушах. В форму на дно налейте 50-100 мл воды — это создаст пар и не даст грушам подсохнуть. Запекайте 25-35 минут пока они не станут мягкими при прокалывании ножом. Готовые груши слегка остудите, полейте оставшимся медом.

