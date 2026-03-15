Забудьте о медовике: этот торт просят печь на все праздники: нежные коржи, заварной крем и хрустящий сюрприз внутри

Забудьте о медовике: этот торт просят печь на все праздники: нежные коржи, заварной крем и хрустящий сюрприз внутри

Беру белки, орехи и заварной крем — и готовлю торт «Египетский», от которого гости теряют дар речи и выпрашивают рецепт.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатые, воздушные коржи с ароматом грецких орехов, пропитанные шелковистым кремом, и хрустящие карамельные нотки, которые делают каждый кусочек неповторимым. Торт настолько вкусный, что его просят приготовить снова и снова.

Для приготовления вам понадобится: для коржей (3 штуки) — по 3 белка, 2,5 столовой ложки сахара, половина столовой ложки муки, 50 граммов молотых орехов на каждый корж; для крема — 10 желтков, 10 столовых ложек сахара, 5 столовых ложек муки, 2 пакетика ванильного сахара, 350 миллилитров молока, 170 граммов сливочного масла; для хрустящего наполнителя — 350 миллилитров сливок, 200 граммов сахара, 120 граммов нарезанных орехов.

Для крема смешайте желтки, сахар, муку, ванильный сахар и молоко, доведите почти до кипения, остудите, добавьте масло и взбейте. Для коржей взбейте белки с сахаром, добавьте муку и орехи, выпекайте при 170 градусах 20 минут. Сахар для наполнителя карамелизируйте, измельчите, смешайте со взбитыми сливками и орехами. Соберите торт, чередуя коржи, крем и хрустящий наполнитель.

