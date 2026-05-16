Тот самый медовик: готовим классику, без раскатки или с заварным тестом

Классический медовик — торт, многими любимый с детства. Он получается невозможно нежным и так и тает во рту. Рассказываем, как приготовить медовик в домашних условиях, и приводим 3 лучших рецепта — от традиционного до ленивого без раскатки коржей.

Классический медовик: тот самый рецепт со сметанным кремом

Этот рецепт медовика — настоящая классика. Вас ждут тающие во рту коржи и воздушный сметанный крем. Достаточно немного сноровки и побольше свободного времени.

Ингредиенты (для формы диаметром 22 см):

мука — 450 г;

сахар — 150 г;

мед — 90 г;

масло сливочное (82,5%) — 100 г;

яйца (С1) — 2 шт;

сода — 10 г (не гасить);

сметана 25% — 600 г;

сахарная пудра — 120 г.

Пошагово

В кастрюле смешайте мед, сахар, масло. Нагревайте на водяной бане до жидкого состояния. Вбейте яйца, добавьте соду. Масса вспенится и посветлеет. Снимите с огня, всыпьте муку. Замесите мягкое тесто. Разделите его на 8 шариков. Каждый раскатайте в тонкий круг (1–2 мм). Выпекайте при 180 градусах по 3–4 минуты до румяности. Обрезки измельчите в крошку. Для крема просто взбейте сметану с пудрой (не перебейте, чтобы масса не расслаивалась). Промажьте коржи, посыпьте крошкой. Оставьте на 6 часов (лучше на ночь) в холодильнике.

Калорийность на 100 г: 385 ккал.

Полезные свойства: мед дает быструю энергию за счет натуральных сахаров; сметана содержит легкоусвояемый белок и кальций для костей.

Классический рецепт медовика

Медовик в домашних условиях без раскатки

Это рецепт ленивого медовика для тех, кто любит быстрые результаты и ненавидит скалку. Тесто выливается на противень как для бисквита.

Ингредиенты:

мука — 320 г;

мед — 100 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 180 г;

масло сливочное — 80 г;

сода — 8 г;

сметана 20% — 500 г (в крем);

сгущенное молоко — 200 г (в крем).

Пошагово

Яйца с сахаром взбейте до пышной светлой массы. Добавьте растопленное масло и мед, перемешайте. Всыпьте муку с содой, замесите жидкое тесто (как на панкейки).

Вылейте на противень с пергаментом (размер 30х40 см). Выпекайте при 170 градусах 12–15 минут. Горячий корж разрежьте на 3–4 равных прямоугольника. Для крема взбейте сметану со сгущенкой до однородности. Соберите торт, промазывая каждый слой. Верх и бока торта тоже покройте кремом. Уберите в холодильник минимум на 4 часа.

Калорийность на 100 г: 402 ккал.

Полезные свойства: мед в креме стимулирует иммунитет (при условии отсутствия термической обработки).

Сметанный медовик с заварной основой

Сметанный медовик с заварной основой

Классический медовик становится еще воздушнее, если часть муки предварительно заварить. Коржи не черствеют даже на третий день после приготовления.

Ингредиенты:

мука — 400 г;

мед — 120 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

масло сливочное — 100 г;

сметана 30% — 500 г;

сливки 33% — 200 г (по желанию для пышности).

В сотейнике смешайте мед, сахар, масло. Нагрейте до 70 градусов (не кипятите). Вбейте яйца, быстро перемешайте. Сразу всыпьте 100 г муки, заварите массу до гладкости. Снимите с огня, добавьте оставшуюся муку. Замесите эластичное тесто. Разделите на 6 частей. Раскатайте тонко (2 мм). Выпекайте при 200 градусах всего 2–3 минуты. Следите, чтобы не потемнели. Для крема сметану взбейте до густоты, при желании добавьте холодные сливки. Соберите торт, дайте пропитаться 8 часов.

Калорийность на 100 г: 398 ккал.

Полезные свойства: заварное тесто легче усваивается; сметана высокого процента жирности содержит линолевую кислоту (важна для кожи и сосудов).

Какой бы вариант вы ни выбрали — классический медовик со сметанным кремом, ленивый без раскатки или нежный заварной, — результат вас точно порадует. Главные секреты: не экономить на сливочном масле, давать торту пропитаться минимум 4–6 часов и использовать мед из липы или разнотравья. Готовьте с удовольствием и не бойтесь экспериментировать с прослойкой!

