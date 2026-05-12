12 мая 2026 в 17:46

Для коржей смешиваю стакан муки и кефира, для крема взбиваю сметану и подаю торт «Минутка» к чаю

Торт «Минутка» — это нежный, влажный и шоколадный десерт, который готовится из трех стаканов: муки, сахара и кефира. Бисквит получается воздушным и пористым, а сметанный крем делает его сочным и нежным.

Для бисквита возьмите: стакан муки, стакан сахара, стакан кефира, 2 яйца, 2 ст. л. какао, 1 ч. л. разрыхлителя. Для крема: 500 г сметаны (25–30%), 150 г сахара.

Рецепт: яйца взбейте с сахаром до пены, добавьте кефир, перемешайте. Просейте муку, какао и разрыхлитель, добавьте к жидкой смеси, перемешайте. Вылейте в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут. Бисквит остудите, разрежьте на 3 коржа.

Сметану взбейте с сахаром до густоты. Промажьте коржи кремом, соберите торт. Обмажьте бока и верх. Уберите в холодильник на 4–6 часов для пропитки.

Дарья Иванова
