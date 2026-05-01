Рулет проще шарлотки: просто натрите яблоки, залейте тестом, а после выпечки сверните

Этот яблочный рулет готовится по элементарному рецепту, не сложнее шарлотки, а получается нежным и ароматным.

Яблоки с корицей, залитые жидким тестом, запекаются одним коржом, который затем сворачивается в рулет. Внутри — мягкая яблочная начинка, снаружи — воздушный бисквит.

Для приготовления понадобится: 3–4 яблока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы. Для теста: 3 яйца, 100 г сахара, 100 мл молока, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя.

Рецепт: яблоки натрите на крупной терке, тушите на сковороде с сахаром и корицей 5–7 минут до мягкости. Противень застелите пергаментом. Выложите яблочную массу ровным слоем. Яйца взбейте с сахаром до пены, добавьте молоко, муку и разрыхлитель, перемешайте. Залейте тестом яблоки.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Горячий корж сверните в рулет, чтобы яблоки оказались внутри. Дайте остыть, затем уберите в холодильник на 1 час. Нарежьте порционными кусками.

