День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 09:15

Рулет проще шарлотки: просто натрите яблоки, залейте тестом, а после выпечки сверните

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот яблочный рулет готовится по элементарному рецепту, не сложнее шарлотки, а получается нежным и ароматным.

Яблоки с корицей, залитые жидким тестом, запекаются одним коржом, который затем сворачивается в рулет. Внутри — мягкая яблочная начинка, снаружи — воздушный бисквит.

Для приготовления понадобится: 3–4 яблока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы. Для теста: 3 яйца, 100 г сахара, 100 мл молока, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя.

Рецепт: яблоки натрите на крупной терке, тушите на сковороде с сахаром и корицей 5–7 минут до мягкости. Противень застелите пергаментом. Выложите яблочную массу ровным слоем. Яйца взбейте с сахаром до пены, добавьте молоко, муку и разрыхлитель, перемешайте. Залейте тестом яблоки.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Горячий корж сверните в рулет, чтобы яблоки оказались внутри. Дайте остыть, затем уберите в холодильник на 1 час. Нарежьте порционными кусками.

Ранее стало известно, как приготовить торт «Три стакана» с творожным кремом.

Проверено редакцией
Читайте также
В России появилась обязательная маркировка для ноутбуков и смартфонов
Общество
В России появилась обязательная маркировка для ноутбуков и смартфонов
Депутат Госдумы назвал главные методы кибермошенников в России
Общество
Депутат Госдумы назвал главные методы кибермошенников в России
Натираю картошку и лук на терке, добавляю яйцо — жарю одним блином: дерун-гигант за 12 минут, хрустящий снаружи и нежный внутри
Общество
Натираю картошку и лук на терке, добавляю яйцо — жарю одним блином: дерун-гигант за 12 минут, хрустящий снаружи и нежный внутри
Пачка творога, ложка манки и кусочки ананаса — в духовку на 20 минут: запеканка «Тропикана» — румяная, пышная и тает во рту, как зефир
Общество
Пачка творога, ложка манки и кусочки ананаса — в духовку на 20 минут: запеканка «Тропикана» — румяная, пышная и тает во рту, как зефир
Беру банку тунца, тру яйца на терке — и в лаваш: рулет за 5 минут сытнее салата оливье и в три раза быстрее
Общество
Беру банку тунца, тру яйца на терке — и в лаваш: рулет за 5 минут сытнее салата оливье и в три раза быстрее
Общество
рецепты
рулеты
выпечка
Дарья Иванова
3-4 яблока
2 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы для яблок
3 яйца
100 г сахара
100 мл молока
150 г муки
1 ч. л. разрыхлителя
Яблоки натрите на крупной терке, тушите на сковороде с сахаром и корицей 5-7 минут до мягкости. Противень застелите пергаментом. Выложите яблочную массу ровным слоем.
Яйца взбейте с сахаром до пены, добавьте молоко, муку и разрыхлитель, перемешайте. Залейте тестом яблоки.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут до золотистого цвета. Горячий корж сверните в рулет, чтобы яблоки оказались внутри.
Дайте остыть, затем уберите в холодильник на 1 час. Нарежьте порционными кусками.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Архимандрита Симеона не пустили в Германию
Россиянам рассказали, что изменится в их жизни с 1 мая
Адвокат раскрыла, можно ли размещать георгиевскую ленту на товарах
Украинца мобилизовали из детского сада
Названа причина смерти троих мужчин под Волоколамском
Бутягин жестко высказался об Украине после своего освобождения
Россиян предупредили об опасностях кормления собак шашлыками
Глава Свердловской области подвергся нападению в Екатеринбурге
Лидер европейской страны на одну ночь устроился грузчиком по доставке хлеба
Российская армия выполнила важную задачу под Харьковом
Водитель без прав «отправил» пять человек в больницу в российском регионе
Франция отдаст дань женщинам — партизанкам из «Родины»
«Бессмертный полк» пройдет по улицам одной страны ЕС по случаю Дня Победы
Сын дипломатов покончил с собой после появления данных об острове Эпштейна
В ростовском СИЗО-1 раскрыли канал доставки «запрещенки» заключенным
Юный морпех уничтожил дрон ВСУ Shark на первой боевой задаче
В России появилась обязательная маркировка для ноутбуков и смартфонов
Командование ВСУ бросило молодых украинцев в «мясорубку» под Сумами
Россия выдаст европейской стране одного из самых разыскиваемых преступников
Центральный матч 28-го тура РПЛ. ЦСКА — «Зенит»: кто фаворит, прогнозы
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.