Рулет проще шарлотки: просто натрите яблоки, залейте тестом, а после выпечки сверните

Этот яблочный рулет готовится по элементарному рецепту, не сложнее шарлотки, а получается нежным и ароматным.
Яблоки с корицей, залитые жидким тестом, запекаются одним коржом, который затем сворачивается в рулет. Внутри — мягкая яблочная начинка, снаружи — воздушный бисквит.
Для приготовления понадобится: 3–4 яблока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы. Для теста: 3 яйца, 100 г сахара, 100 мл молока, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя.
Рецепт: яблоки натрите на крупной терке, тушите на сковороде с сахаром и корицей 5–7 минут до мягкости. Противень застелите пергаментом. Выложите яблочную массу ровным слоем. Яйца взбейте с сахаром до пены, добавьте молоко, муку и разрыхлитель, перемешайте. Залейте тестом яблоки.
Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Горячий корж сверните в рулет, чтобы яблоки оказались внутри. Дайте остыть, затем уберите в холодильник на 1 час. Нарежьте порционными кусками.
