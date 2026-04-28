Печем сами: 3 рецепта выпечки к чаю на скорую руку

Гости на пороге или просто захотелось сладенького к чаю, а сил долго возиться с тестом нет? Есть простой выход: выпечка к чаю в духовке может быть быстрой, нежной и очень вкусной, если знать правильные рецепты. Никаких многочасовых манипуляций — только проверенные сочетания, где главную роль играет кефир или творог и доступные продукты. Почему именно кефир? Он гасит соду без уксуса, дает мягкий мякиш и легкую кислинку, которая не перебивает вкус.

Кекс «Не успел остыть»

Когда речь заходит о выпечке к чаю на кефире, этот кекс — неизменная классика и проверенный вариант. Вы будете удивлены, но тесто по этому рецепту замешивается за 5 минут.

Ингредиенты:

кефир (2,5% жирности) — 250 г;

мука пшеничная в/с — 300 г;

сахар — 150 г;

яйцо куриное (С1) — 2 шт. (110 г);

масло растительное рафинированное — 80 г;

разрыхлитель теста — 10 г (1 ч.л. с горкой);

ванилин — 1 г (на кончике ножа);

щепотка соли — 2 г.

Приготовление:

В миске смешайте яйца, сахар и соль. Взбейте венчиком до легкой пены (миксер не нужен, достаточно 1 минуты ручного взбивания). Влейте кефир комнатной температуры и масло. Перемешайте. Муку просейте вместе с разрыхлителем и ванилином. Всыпьте в жидкую смесь. Замешивайте ложкой, пока не исчезнут сухие комки. Тесто получается густым, как сметана. Форму (20х10 см или круглую диаметром 18 см) смажьте маслом или застелите пергаментом. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут.

Калорийность на 100 г: 310 ккал.

Полезные свойства: кефир в составе поддерживает микрофлору кишечника; растительное масло дает витамин E (антиоксидант).

Рецепт домашнего кекса на скорую руку Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Творожные лепешки за 20 минут

Когда хочется не сладкого пирога, а сытной, но быстрой выпечки к чаю, это самый лучший рецепт. Творожные лепешки — вариант для тех, кто любит выпечку на скорую руку без лишнего сахара.

Ингредиенты:

творог (5–9%) — 200 г;

мука — 160 г;

яйцо — 1 шт. (55 г);

сахар — 50 г;

масло сливочное (82,5%) — 50 г (размягченное);

разрыхлитель — 6 г;

соль — 1 г.

Для посыпки (по желанию): сахарная пудра 10 г.

Приготовление:

Сливочное масло комнатной температуры разотрите с сахаром до однородности. Добавьте творог и яйцо. Перетрите ложкой — допустимы мелкие крупинки творога. Муку смешайте с разрыхлителем и солью, просейте в творожную массу. Замесите мягкое, слегка липнущее тесто. Если оно получается слишком влажным, добавьте еще 10–15 г муки. Разделите тесто на 6–8 частей, скатайте шарики. Каждый приплюсните в лепешку толщиной 1 см. Выпекайте на противне с пергаментом при 190 градусах 12–15 минут до легкого румянца.

Калорийность на 100 г: 280 ккал.

Полезные свойства: творог — источник легкоусвояемого белка и кальция (120 мг на 100 г продукта); лепешки подходят для полдника детям и взрослым.

Рецепт творожных лепешек на скорую руку Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Шоколадный пирог «Забыла про время»

Самый эффектный рецепт для тех, кто любит простую, но вкусную выпечку к чаю в духовке. Выглядит как праздничный пирог, а делается из того, что есть в холодильнике.

Ингредиенты:

кефир (любой жирности) — 200 г;

мука — 250 г;

сахар — 180 г;

какао-порошок (несладкий, без примесей) — 30 г (3 ст. л. с горкой);

яйца — 2 шт. (110 г);

масло растительное — 70 г;

сода — 5 г (без горки);

уксус 6% или лимонный сок — 3 г для гашения (можно не гасить, если кефир кислый);

кипяток — 100 мл (неожиданный, но важный ингредиент).

Приготовление:

В миске смешайте яйца с сахаром, разотрите добела (1 минута). Добавьте кефир, масло, какао. Перемешайте до гладкости. Просейте муку с содой. Всыпьте в жидкую основу, перемешайте — получится густое тесто. Влейте кипяток тонкой струей, постоянно мешая. Тесто станет жидким и блестящим (это норма). Форму (диаметр 20–22 см) смажьте маслом, вылейте тесто. Выпекайте при 180 градусах 25–30 минут. Готовность проверяйте шпажкой — она должна выходить сухой.

Это была подборка лучших рецептов выпечки к чаю на скорую руку. Отправляйтесь экспериментировать на кухню прямо сейчас! Результат покорит ваш желудок и сердце.

